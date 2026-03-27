Багато пенсіонерів звертаються до суду, щоб виправити помилки Пенсійного фонду під час розрахунку виплат. Коли ж виграють суд, мають рішення і все одно змушені роками чекати на виплату перерахованих коштів, боргів.

Одним із інструментів, що мав виправити ситуацію стала Постанова 821, яка визначила порядок видатків з бюджету ПФУ, а фактично – порядок виконання рішень судів щодо перерахованих пенсій.

Як постанова 821 змінила порядок виплати пенсійних боргів

На практиці Пенсійний фонд проводить перерахування пенсій на виконання рішення суду, після чого новий розмір пенсії прописується одразу, а заборгованість по пенсії, яка накопичилася за попередні періоди – виплачується поступово.

Зараз дивляться

До того ж, у багатьох випадках перерахована пенсія, виплачується не у повному обсязі, а невеликими доплатами до минулого розміру пенсії. При цьому, ПФУ запевняє – всі недоплачені кошти обліковуються і будуть виплачені пізніше.

Виник парадокс, що полягає в декларативній спробі вирішити питання виплат боргів шляхом невеликих, але системних платежів за минулий період. Натомість ця постанова формує нові, “поточні заборгованості”, тобто систематичні недоплати.

Такий підхід пояснюється тим, що виплати здійснюються в межах джерел фінансування відповідних витрат – як державного бюджету, так і бюджету ПФУ.

Як пояснює адвокат з військових пенсій ЮК Мережа права Дмитро Корсун, це фактично зміна механізму виконання судових рішень.

– Постанова КМУ 821 регулює порядок видатків з бюджету ПФУ коштів за рішеннями суду, тобто механізм фінансування виплат. Зараз бачимо різні суми виплат, але найбільша проблема – повальне невиконання рішень судів в обсязі, як це встановлено рішенням суду, – пояснює Корсун.

Оскарження постанови КМУ 821

Адвокат додає: Це створює викривлення між очікуванням та реальністю – коли є рішення суду, яке набрало законної сили, а ПФУ не виплачує ту суму, яку визнає із посиланням на цю постанову.

Наразі юристи ЮК Мережа права надають юридичну допомогу та ведуть ряд судових справ щодо оскарження Постанови КМУ 821 у повному обсязі.

Нещодавно з’явилося перше рішення в аналогічній справі. Суд дійшов висновку, що порядок виплат, визначений урядовим документом (підзаконним актом), не може обмежувати реалізацію прав пенсіонерів, встановлених законами.

Юристи очікують, що справа продовжиться в апеляції. Однак поява такого рішення вже стала важливим етапом формування судової практики.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.