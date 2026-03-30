Сегодня Кабинет министров Украины одобрил пакет из трех налоговых законопроектов, подготовленных Министерством финансов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

Кабмин одобрил налоговую реформу для цифровых платформ

Документы охватывают сразу несколько направлений, в частности налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (в том числе OLX, Uklon и другие сервисы), новые правила для международных посылок, а также продление действия военного сбора после завершения военного положения.

По словам Марченко, эти изменения являются частью системной политики правительства по детинизации экономики и формированию более прозрачных правил игры. Он подчеркнул, что Украина постепенно приближает налоговую систему к европейским стандартам в рамках курса на евроинтеграцию.

Отдельно министр подчеркнул, что подготовка законопроектов проходила в консультациях с бизнесом и экспертным сообществом. По его словам, было проведено десятки обсуждений, часть предложений рынка учли, чтобы сделать модель более сбалансированной.

— Законопроект о НДС для части индивидуальных предпринимателей сейчас находится на стадии согласования и доработки с центральными органами государственной власти и будет вынесен на утверждение уже в ближайшее время, — подчеркнул Марченко.

Налог на OLX: кому нужно платить

Наиболее обсуждаемой частью пакета стала реформа налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Это так называемый налог на OLX в Украине.

Правительство предлагает ввести специальный режим для физических лиц, которые продают товары или предоставляют услуги через онлайн-сервисы. Вместо стандартной ставки на доходы физических лиц в 18% предлагается снизить размер налога на OLX до 5%.

В то же время цифровые платформы должны будут выполнять функции налоговых агентов — то есть собирать и передавать налоговую информацию о доходах пользователей. Это одно из ключевых изменений, которое фактически превращает сервисы в посредников во взаимодействии граждан с налоговой системой.

Налог на OLX: когда придется платить

Отдельно прописано важное ограничение: разовые продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от таких операций не превышает 2 000 евро. Это должно защитить обычных пользователей, которые продают подержанные вещи, а не ведут системную коммерческую деятельность.

Согласно плану правительства, новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

OLX выступает за доработку законопроекта

Платформа OLX уже отреагировала на инициативу правительства. В комментарии для агентства Интерфакс-Украина в сервисе заявили, что поддерживают идею прозрачного регулирования цифрового рынка, однако считают текущую редакцию законопроекта требующей доработки.

В OLX отмечают, что готовы к диалогу с государством и выступают за проведение дополнительных технических консультаций по отдельным положениям документа.

Основное замечание платформы касается того, что законопроект фактически возлагает на цифровые сервисы функции налоговых агентов. В компании обращают внимание, что европейская директива DAC7, которая легла в основу реформы, предусматривает прежде всего обмен информацией между платформами и налоговыми органами, а не обязанность удержания налогов.

Риски для рынка и пользователей, которые видит OLX

В компании считают, что предложенная модель может создать существенную дополнительную нагрузку на бизнес и изменить саму природу работы классифид-платформ.

В частности, OLX обращает внимание на требование полной идентификации всех пользователей, начинающих деятельность на платформе. По мнению компании, это может стать серьезным барьером для миллионов украинцев, которые используют сервис для разовых или нерегулярных продаж подержанных вещей.

Также на платформе подчеркивают, что они не осуществляют финансовых расчетов между пользователями, поэтому физически не всегда располагают полной информацией о характере каждой отдельной сделки. Это, в свою очередь, может создать риски несоответствий в налоговой отчетности и дополнительную административную нагрузку как для платформы, так и для пользователей.

Еще один аргумент OLX заключается в том, что чрезмерное регулирование может привести к оттоку пользователей в неформальные каналы продаж, что фактически будет противоречить цели детенизации рынка.

Как изменится работа цифровых платформ из-за налога на OLX

Цифровым платформам придется существенно перестроить свои внутренние процессы. Речь идет о внедрении новых процедур идентификации пользователей, развитии систем налогового учета и усилении механизмов защиты персональных данных.

Фактически это будет означать переход к новой регуляторной модели, где платформа станет не только площадкой для объявлений, но и элементом налоговой инфраструктуры.

В OLX признают, что это потребует значительных операционных изменений и может повлиять на доступность сервиса для части пользователей.

