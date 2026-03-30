Сьогодні Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко на своїй Facebook-сторінці.

Кабмін погодив податкову реформу для цифрових платформ

Документи охоплюють одразу кілька напрямків, зокрема оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (зокрема OLX, Uklon та інші сервіси), нові правила для міжнародних посилок, а також продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

За словами Марченка, ці зміни є частиною системної політики уряду щодо детінізації економіки та формування більш прозорих правил гри. Він наголосив, що Україна поступово наближає податкову систему до європейських стандартів у межах курсу на євроінтеграцію.

Окремо міністр підкреслив, що підготовка законопроєктів відбувалася у консультаціях із бізнесом та експертним середовищем. За його словами, було проведено десятки обговорень, частину пропозицій ринку врахували, щоб зробити модель більш збалансованою.

– Законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів наразі перебуває на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ і буде винесено на схвалення вже найближчим часом, – наголосив Марченко.

Податок на OLX: кому треба платити

Найбільш обговорюваною частиною пакету стала реформа оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Це так званий податок на OLX в Україні.

Уряд пропонує запровадити спеціальний режим для фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через онлайн-сервіси. Замість стандартної ставки на доходи фізичних осіб у 18%, пропонується знизити розмір податку на OLX до 5%.

Водночас цифрові платформи повинні будуть виконувати функції податкових агентів — тобто збирати та передавати податкову інформацію про доходи користувачів. Це одна з ключових змін, яка фактично перетворює сервіси на посередників у взаємодії громадян із податковою системою.

Податок на OLX: коли доведеться платити

Окремо прописано важливе обмеження, що разові продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2000 євро. Це має захистити звичайних користувачів, які продають вживані речі, а не ведуть системну комерційну діяльність.

Згідно з урядовим планом, нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

OLX виступає за доопрацювання законопроєкту

Платформа OLX вже відреагувала на ініціативу уряду. У коментарі для агентства Інтерфакс-Україна у сервісі заявили, що підтримують ідею прозорого регулювання цифрового ринку, однак вважають поточну редакцію законопроєкту такою, що потребує доопрацювання.

У OLX наголошують, що готові до діалогу з державою та виступають за проведення додаткових технічних консультацій щодо окремих положень документа.

Основне застереження платформи стосується того, що законопроєкт фактично покладає на цифрові сервіси функції податкових агентів. У компанії звертають увагу, що європейська директива DAC7, яка стала основою реформи, передбачає насамперед обмін інформацією між платформами та податковими органами, а не обов’язок утримання податків.

Ризики для ринку та користувачів, які бачить OLX

У компанії вважають, що запропонована модель може створити суттєве додаткове навантаження на бізнес і змінити саму природу роботи класифайд-платформ.

Зокрема, OLX звертає увагу на вимогу повної ідентифікації всіх користувачів, які починають діяльність на платформі. На думку компанії, це може стати серйозним бар’єром для мільйонів українців, які використовують сервіс для разових або нерегулярних продажів вживаних речей.

Також у платформі наголошують, що вони не здійснюють фінансових розрахунків між користувачами, тому фізично не завжди мають повну інформацію про характер кожної окремої угоди. Це, у свою чергу, може створити ризики розбіжностей у податковій звітності та додаткове адміністративне навантаження як для платформи, так і для користувачів.

Ще один аргумент OLX полягає в тому, що надмірне регулювання може призвести до відтоку користувачів у неформальні канали продажів, що фактично суперечитиме меті детінізації ринку.

Як зміниться робота цифрових платформ через податок на OLX

Цифровим платформам доведеться суттєво перебудувати свої внутрішні процеси. Йдеться про запровадження нових процедур ідентифікації користувачів, розбудову систем податкового обліку та посилення механізмів захисту персональних даних.

Фактично це означатиме перехід до нової регуляторної моделі, де платформа буде не лише майданчиком для оголошень, а й елементом податкової інфраструктури.

У OLX визнають, що це вимагатиме значних операційних змін і може вплинути на доступність сервісу для частини користувачів.

