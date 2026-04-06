Дизель бьет рекорды: будет ли топливо в Украине стоить более 100 гривен
Мировой топливный кризис привел к резкому подорожанию нефтепродуктов, и это уже сказывается на ценах на украинских заправках.
Будет ли топливо в Украине стоить более 100 гривен, читайте в нашем материале.
Что происходит на бирже
О ситуации на рынке рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в Facebook. По словам эксперта, 3 апреля лондонская биржа ICE закрылась с резким скачком цен на газойль (“полуготовый” дизель, что получают при переработке нефти, а затем доочищают и превращают в обычное дизтопливо, которое продают на АЗС, — Ред.)— до $1 521 за тонну. Всего за один день рост составил $155 за тонну.
В то же время котировки дизельного топлива на юге Европы достигли $1 617 за тонну (CIF). В марте цены выросли более чем вдвое.
— Это рекорд за последние… Я даже не знаю, были ли когда-то такие цены… Говорят, что-то похожее было в 1970-х, — отметил Сергей Куюн.
Будет ли стоимость топлива в Украине превышать 100 гривен за литр
По оценкам эксперта, если ориентироваться на биржевые показатели, себестоимость дизельного топлива на границе Украины может достичь около 95 грн за литр.
К этой сумме добавляются расходы на логистику внутри страны (примерно 2 грн/л), а также расходы автозаправочных станций, и это еще около 3 грн/л.
Также следует учитывать маржу, однако даже без дополнительных 3–5 грн за литр очевидно, что в нынешних условиях цена в 100 грн/л выглядит вполне вероятной, если ситуация на мировом топливном рынке не изменится.
Как отмечает Сергей Куюн, такая цена не станет реальностью в ближайшие дни, однако при текущей динамике она выглядит вполне реальной в перспективе.
Может ли топливо в Украине стоить более 100 гривен за литр и когда ожидать подорожания
Как рассказал эксперт, оптовые цены уже находятся в диапазоне 90–93,5 грн за литр. Таким образом, рынок быстро приближается к психологической отметке.
Эксперт подчеркивает, что топливо по 100 гривен за литр в Украине не появится мгновенно, однако тенденция к подорожанию стабильна и наблюдается не только в Украине, но и по всей Европе. В некоторых странах ЕС уже фиксируют перебои с поставками.
Несмотря на рост цен, ситуация с наличием топлива в Украине остается под контролем. В марте импорт дизельного топлива достиг 577 тысяч тонн, и это рекордный показатель с 2021 года. Благодаря этому сформированы достаточные запасы на апрель.
Кроме того, сети АЗС заранее заключили контракты на поставки, а спрос несколько снижается. С бензином ситуация еще более стабильная, ведь запасов хватает более чем на месяц.