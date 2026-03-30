Ситуация на топливном рынке Украины накануне апреля 2026 резко изменилась под влиянием внешних факторов. Прежде всего, речь идет о событиях на Ближнем Востоке, которые повлияли на мировые цены на нефть и нефтепродукты.

Какими будут цены на бензин, дизель и газ в апреле и грозит ли стране дефицит — рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Мировые цены на нефть: резкие колебания

Эксперт отметил, что в марте украинский рынок почти полностью зависел от внешних факторов.

По его словам, из-за военных действий на Ближнем Востоке осложнились поставки сырья, что повлияло на мировые котировки.

Нефть, ранее торговавшаяся на уровне около $60 за баррель, поднялась до более чем $100. В марте фиксировались резкие колебания: в течение одного дня цена могла меняться в пределах десятков долларов за баррель.

Также, по словам Сиренко, выросли котировки нефтепродуктов в Европе, откуда Украина импортирует горючее. В частности, дизель подорожал до уровней, не фиксировавшихся с 2022 года.

Цены на АЗС в апреле: рост сохраняется

Из-за подорожания сырья цены на украинские АЗС в марте выросли. В среднем с начала месяца они прибавили около 7–8 грн за литр.

По состоянию на 27 марта средние цены составляли:

бензин А-95 — 71,59 грн/л;

дизель — 84,51 грн/л;

автогаз — 46,04 грн/л.

Наибольший рост демонстрируют дизель и сжиженный газ. Эксперт добавил, что при текущих котировках цены продолжат расти. В то же время Александр Сиренко подчеркнул, что сейчас сложно делать долгосрочные прогнозы.

— Мы уже видим, что цены двигаются до 90 гривен за литр. При таких котировках это логично. Прогнозировать сейчас больше чем на неделю сложно, потому что все зависит от событий на Ближнем Востоке, – объяснил аналитик.

Будет ли дефицит горючего в апреле 2026 года

Несмотря на рост цен, дефицит топлива в апреле не ожидается.

По словам Сиренко, украинский рынок обеспечен ресурсом, а объемы импорта остаются на уровне прошлого года – около 18 тыс. тонн в сутки.

— Дефицита в апреле не будет. Многие компании закупили ресурс к этой ситуации. На апрель прогнозы спокойны, импортеры берут даже немного больше, чем в марте. Дефицита не будет, но будет дорого, – отметил Александр Сиренко.

Эксперт также добавил, что высокие мировые котировки напрямую влияют на цены на украинских АЗС и без изменений в налоговой политике сдержать этот рост сложно.

