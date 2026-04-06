Світова паливна криза призвела до різкого подорожчання нафтопродуктів, і це вже впливає на ціни на українських заправках.

Що відбувається на біржі

Про ситуацію на ринку розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у Facebook. За словами експерта, 3 квітня лондонська біржа ICE закрилася з різким стрибком цін на газойль (“напівготовий” дизель, який отримують під час переробки нафти, а потім доочищають і перетворюють у звичайне дизпаливо, яке продають на АЗС, — Ред.) — до $1 521 за тонну. Лише за один день зростання становило $155 за тонну.

Водночас котирування дизельного пального на півдні Європи досягли $1 617 за тонну (CIF). У березні ціни зросли більш ніж удвічі.

— Це рекорд за останні… Я навіть не знаю, чи були такі ціни колись… Кажуть, щось схоже було в 1970-х, — зазначив Сергій Куюн.

Чи буде вартість на пальне в Україні більше 100 гривень за літр

За оцінками експерта, якщо орієнтуватися на біржові показники, собівартість дизельного пального на кордоні України може сягнути близько 95 грн за літр.

До цієї суми додаються витрати на логістику всередині країни (приблизно 2 грн/л), а також витрати автозаправних станцій, і це ще близько 3 грн/л.

Також слід враховувати маржу, однак навіть без додаткових 3–5 грн за літр очевидно, що за нинішніх умов ціна у 100 грн/л здаєтсья цілком імовірною, якщо ситуація на світовому паливному ринку не зміниться.

Як зазначає Сергій Куюн, така ціна не є питанням найближчих днів, однак за поточної динаміки вона здається цілком реальною в перспективі.

Як розповів експерт, гуртові ціни вже перебувають у діапазоні 90–93,5 грн за літр. Тож ринок швидко наближається до психологічної позначки.

Експерт підкреслює, що пальне по 100 гривень за літр в Україні не з’явиться миттєво, однак тенденція до подорожчання є стабільною і спостерігається не лише в Україні, а й по всій Європі. В окремих країнах ЄС уже фіксують перебої з постачанням.

Попри зростання цін, ситуація з наявністю пального в Україні залишається контрольованою. У березні імпорт дизельного пального сягнув 577 тисяч тонн, і це рекордний показник із 2021 року. Завдяки цьому сформовано достатні запаси на квітень.

Крім того, мережі АЗС заздалегідь уклали контракти на постачання, а попит дещо знижується. З бензином ситуація ще стабільніша, адже запасів вистачає більш ніж на місяць.

