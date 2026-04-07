Государство начало выплачивать 1 500 грн пенсионерам: кто получит пособие
В Украине началась выплата единовременной денежной помощи в размере 1 500 грн пенсионерам и отдельным социально уязвимым категориям граждан. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире национального телемарафона.
По словам министра, выплата осуществляется единовременно в течение апреля. Часть средств уже была перераспределена для пенсионеров, получающих выплаты через Укрпочту, а средства на карточные счета начнут поступать на этой неделе.
1 500 гривен пенсионерам: кто получит
В Пенсионном фонде Украины уточняют, что речь идет о реализации постановления Кабинета Министров №341 от 18 марта 2026 года, которое предусматривает предоставление единовременной адресной помощи в размере 1 500 грн.
Доплату могут получить лица, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственная социальная помощь, если их общий размер выплат не превышает 25 950 грн.
Кто получит выплату в размере 1 500 гривен среди пенсионеров:
- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью, получающие пенсию;
- пенсионеры в связи с потерей кормильца;
- получатели пенсий за выслугу лет;
- получатели специальных пенсий (госслужащие, должностные лица местного самоуправления, ученые, военные и т. д.) — при условии, что они также имеют право на пенсию по возрасту в солидарной системе;
- получатели социальных пенсий и отдельных пенсионных выплат по инвалидности или потере кормильца (в частности, из числа военнослужащих, чернобыльцев, государственных служащих).
Отдельные категории, которые получат 1 500 гривен, независимо от размера пенсии
Без ограничения по сумме пенсионных выплат 1 500 грн предусмотрены для следующих категорий:
- участникам боевых действий и лица, принимавшим участие в защите Украины;
- членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц;
- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Кто из получателей соцпомощи может получить выплату в размере 1 500 гривен
Кроме того, единовременная помощь предусмотрена для граждан, получающих государственные социальные выплаты, в частности:
- помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц;
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- базовую социальную помощь;
- государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в том числе
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- пособие по уходу, в частности для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью вследствие психических расстройств;
- временную государственную помощь гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не приобретшим права на пенсию;
Пособие на детей, а именно:
- одиноким матерям;
- опекунам;
- семьям, воспитывающим тяжелобольных детей;
- многодетным семьям;
- семьям, где родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;
- детям, лишенным родительской опеки;
- денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.
Выплата 1 500 гривен: как получить и нужно ли подавать заявление
В Пенсионном фонде отмечают, что обращаться за оформлением не нужно. Выплата будет начислена автоматически в апреле 2026 года.
Средства поступят:
- на банковские карты, в рамках обычных пенсионных зачислений;
- через Укрпочту, вместе с пенсией или социальной помощью в установленный день выплаты.
Если лицо подпадает сразу под несколько категорий, помощь предоставляется только один раз, по одному из оснований.
В Пенсионном фонде также подчеркивают, что выплата является нецелевой, то есть средства можно использовать на любые нужды без ограничений.