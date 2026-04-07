В Україні розпочалася виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та окремих соціально вразливих категорій громадян. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, виплата здійснюється разово протягом квітня. Частина коштів уже була перерозподілена для пенсіонерів, які отримують виплати через Укрпошту, а кошти на карткові рахунки почнуть надходити цього тижня.

Як отримати виплату 1 500 гривень та кому вона призначається, читайте в нашому матеріалі.

1 500 гривень пенсіонерам: хто отримає

У Пенсійному фонді України уточнюють, що йдеться про реалізацію постанови Кабінету Міністрів №341 від 18 березня 2026 року, яка передбачає надання одноразової адресної допомоги у розмірі 1 500 грн.

Доплату можуть отримати особи, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або державну соціальну допомогу, якщо їхній загальний розмір виплат не перевищує 25 950 грн.

Хто отримає виплату 1 500 гривень серед пенсіонерів:

  • пенсіонери за віком;
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію;
  • пенсіонери у зв’язку з втратою годувальника;
  • одержувачі пенсій за вислугу років;
  • отримувачі спеціальних пенсій (держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, науковці, військові тощо) — за умови, що вони також мають право на пенсію за віком у солідарній системі;
  • одержувачі соціальних пенсій та окремих пенсійних виплат по інвалідності або втраті годувальника (зокрема з числа військовослужбовців, чорнобильців, держслужбовців).

Окремі категорії, які отримають 1 500 гривень пенсіонерам, незалежно від розміру пенсії

Без обмеження за сумою пенсійних виплат 1 500 грн передбачені для таких категорій:

  • учасники бойових дій та особи, які брали участь у захисті України;
  • члени сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників і захисниць;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Хто може отримати виплату 1 500 гривень серед одержувачів соцдопомог

Крім того, одноразову допомогу передбачено для громадян, які отримують державні соціальні виплати, зокрема:

  • допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;
  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • базову соціальну допомогу;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, зокрема особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;
  • допомогу на догляд, зокрема для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів;
  • тимчасову державну допомогу громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

Допомогу на дітей, а саме:

  • одиноким матерям;
  • опікунам;
  • сім’ям, які виховують тяжкохворих дітей;
  • багатодітним сім’ям;
  • сім’ям, де батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;
  • дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата 1 500 гривень: як отримати і чи потрібно подавати заяву

У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися за оформленням не потрібно. Виплата буде нарахована автоматично у квітні 2026 року.

Кошти надійдуть:

  • на банківські картки, у межах звичних пенсійних зарахувань;
  • через Укрпошту, разом із пенсією або соціальною допомогою у встановлений день виплати.

Якщо особа підпадає одразу під кілька категорій, допомога надається лише один раз, за однією з підстав.

У Пенсійному фонді також підкреслюють, що виплата є нецільовою, тобто кошти можна використовувати на будь-які потреби без обмежень.

