Держава почала виплачувати 1 500 грн для пенсіонерів: хто отримає допомогу
В Україні розпочалася виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та окремих соціально вразливих категорій громадян. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі національного телемарафону.
За словами міністра, виплата здійснюється разово протягом квітня. Частина коштів уже була перерозподілена для пенсіонерів, які отримують виплати через Укрпошту, а кошти на карткові рахунки почнуть надходити цього тижня.
1 500 гривень пенсіонерам: хто отримає
У Пенсійному фонді України уточнюють, що йдеться про реалізацію постанови Кабінету Міністрів №341 від 18 березня 2026 року, яка передбачає надання одноразової адресної допомоги у розмірі 1 500 грн.
Доплату можуть отримати особи, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або державну соціальну допомогу, якщо їхній загальний розмір виплат не перевищує 25 950 грн.
Хто отримає виплату 1 500 гривень серед пенсіонерів:
- пенсіонери за віком;
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію;
- пенсіонери у зв’язку з втратою годувальника;
- одержувачі пенсій за вислугу років;
- отримувачі спеціальних пенсій (держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, науковці, військові тощо) — за умови, що вони також мають право на пенсію за віком у солідарній системі;
- одержувачі соціальних пенсій та окремих пенсійних виплат по інвалідності або втраті годувальника (зокрема з числа військовослужбовців, чорнобильців, держслужбовців).
Окремі категорії, які отримають 1 500 гривень пенсіонерам, незалежно від розміру пенсії
Без обмеження за сумою пенсійних виплат 1 500 грн передбачені для таких категорій:
- учасники бойових дій та особи, які брали участь у захисті України;
- члени сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників і захисниць;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Хто може отримати виплату 1 500 гривень серед одержувачів соцдопомог
Крім того, одноразову допомогу передбачено для громадян, які отримують державні соціальні виплати, зокрема:
- допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;
- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- базову соціальну допомогу;
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, зокрема особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;
- допомогу на догляд, зокрема для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів;
- тимчасову державну допомогу громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;
Допомогу на дітей, а саме:
- одиноким матерям;
- опікунам;
- сім’ям, які виховують тяжкохворих дітей;
- багатодітним сім’ям;
- сім’ям, де батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;
- дітям, позбавленим батьківського піклування;
- грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.
Виплата 1 500 гривень: як отримати і чи потрібно подавати заяву
У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися за оформленням не потрібно. Виплата буде нарахована автоматично у квітні 2026 року.
Кошти надійдуть:
- на банківські картки, у межах звичних пенсійних зарахувань;
- через Укрпошту, разом із пенсією або соціальною допомогою у встановлений день виплати.
Якщо особа підпадає одразу під кілька категорій, допомога надається лише один раз, за однією з підстав.
У Пенсійному фонді також підкреслюють, що виплата є нецільовою, тобто кошти можна використовувати на будь-які потреби без обмежень.