В Україні розпочалася виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та окремих соціально вразливих категорій громадян. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, виплата здійснюється разово протягом квітня. Частина коштів уже була перерозподілена для пенсіонерів, які отримують виплати через Укрпошту, а кошти на карткові рахунки почнуть надходити цього тижня.

1 500 гривень пенсіонерам: хто отримає

У Пенсійному фонді України уточнюють, що йдеться про реалізацію постанови Кабінету Міністрів №341 від 18 березня 2026 року, яка передбачає надання одноразової адресної допомоги у розмірі 1 500 грн.

Доплату можуть отримати особи, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або державну соціальну допомогу, якщо їхній загальний розмір виплат не перевищує 25 950 грн.

Хто отримає виплату 1 500 гривень серед пенсіонерів:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію;

пенсіонери у зв’язку з втратою годувальника;

одержувачі пенсій за вислугу років;

отримувачі спеціальних пенсій (держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, науковці, військові тощо) — за умови, що вони також мають право на пенсію за віком у солідарній системі;

одержувачі соціальних пенсій та окремих пенсійних виплат по інвалідності або втраті годувальника (зокрема з числа військовослужбовців, чорнобильців, держслужбовців).

Окремі категорії, які отримають 1 500 гривень пенсіонерам, незалежно від розміру пенсії

Без обмеження за сумою пенсійних виплат 1 500 грн передбачені для таких категорій:

учасники бойових дій та особи, які брали участь у захисті України;

члени сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників і захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Хто може отримати виплату 1 500 гривень серед одержувачів соцдопомог

Крім того, одноразову допомогу передбачено для громадян, які отримують державні соціальні виплати, зокрема:

допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

базову соціальну допомогу;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, зокрема особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;

допомогу на догляд, зокрема для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів;

тимчасову державну допомогу громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

Допомогу на дітей, а саме:

одиноким матерям;

опікунам;

сім’ям, які виховують тяжкохворих дітей;

багатодітним сім’ям;

сім’ям, де батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата 1 500 гривень: як отримати і чи потрібно подавати заяву

У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися за оформленням не потрібно. Виплата буде нарахована автоматично у квітні 2026 року.

Кошти надійдуть:

на банківські картки, у межах звичних пенсійних зарахувань;

через Укрпошту, разом із пенсією або соціальною допомогою у встановлений день виплати.

Якщо особа підпадає одразу під кілька категорій, допомога надається лише один раз, за однією з підстав.

У Пенсійному фонді також підкреслюють, що виплата є нецільовою, тобто кошти можна використовувати на будь-які потреби без обмежень.

Пов'язані теми:

