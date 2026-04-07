Верховная Рада приняла законопроект №15110, который предусматривает продление действия военного сбора на три года после завершения войны. За основу и в целом за документ проголосовали 257 народных депутатов.

Продление действия военного сбора: что известно

— Рада приняла сразу в двух чтениях первый законопроект из пакета МВФ. №15110 — продление действия военного сбора на 3 года после завершения войны, — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает создание в бюджете специального фонда для военных нужд. Именно в него будет поступать военный сбор.

Также он отметил, что в этом году от военного сбора планируют получить 163 млрд грн.

Законопроект №15110 является одной из ключевых требований Международного валютного фонда. Его принятие необходимо для того, чтобы Украина и дальше могла получать финансовую помощь от МВФ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что военный сбор не отменят сразу после завершения войны.

Его сохранят еще на три года, чтобы страна имела средства не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.

В Министерстве финансов сообщили, что в течение трех лет после завершения войны эти изменения позволят привлечь в государственный бюджет Украины более 140 млрд грн.

В течение трех лет будут действовать следующие ставки сбора:

физические лица будут платить 5% от дохода;

ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить фиксированную сумму — 10% от минимальной заработной платы в месяц. В 2026 году это составит около 865 грн;

ФЛП и компании на 3 группе будут платить 1% от своего дохода.

Напомним, с 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы установили новые размеры единого налога и военного сбора.

Для ФЛП первой, второй и четвертой групп военный сбор определили на уровне 864,70 грн, что равняется 10% минимальной заработной платы.

Его платят ежемесячно до 20 числа текущего месяца.

