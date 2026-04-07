Верховная Рада продлила действие военного сбора на 3 года после войны
- Верховная Рада приняла законопроект № 15110, который продлевает действие военного сбора на три года после окончания войны.
- Это позволит привлечь в государственный бюджет Украины более 140 млрд грн.
Верховная Рада приняла законопроект №15110, который предусматривает продление действия военного сбора на три года после завершения войны. За основу и в целом за документ проголосовали 257 народных депутатов.
Об этом сообщила Верховная Рада.
Продление действия военного сбора: что известно
— Рада приняла сразу в двух чтениях первый законопроект из пакета МВФ. №15110 — продление действия военного сбора на 3 года после завершения войны, — говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает создание в бюджете специального фонда для военных нужд. Именно в него будет поступать военный сбор.
Также он отметил, что в этом году от военного сбора планируют получить 163 млрд грн.
Законопроект №15110 является одной из ключевых требований Международного валютного фонда. Его принятие необходимо для того, чтобы Украина и дальше могла получать финансовую помощь от МВФ.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что военный сбор не отменят сразу после завершения войны.
Его сохранят еще на три года, чтобы страна имела средства не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.
В Министерстве финансов сообщили, что в течение трех лет после завершения войны эти изменения позволят привлечь в государственный бюджет Украины более 140 млрд грн.
В течение трех лет будут действовать следующие ставки сбора:
физические лица будут платить 5% от дохода;
ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить фиксированную сумму — 10% от минимальной заработной платы в месяц. В 2026 году это составит около 865 грн;
ФЛП и компании на 3 группе будут платить 1% от своего дохода.
Напомним, с 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы установили новые размеры единого налога и военного сбора.
Для ФЛП первой, второй и четвертой групп военный сбор определили на уровне 864,70 грн, что равняется 10% минимальной заработной платы.
Его платят ежемесячно до 20 числа текущего месяца.