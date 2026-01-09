НДС для ФЛП в 2026 году: что на самом деле изменится для предпринимателей
Новый год принес украинцам не только повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума, но и повлиял на налоговые обязательства для предпринимателей.
Введут ли НДС для ФЛП в 2026 году, читайте в нашем материале.
Введение НДС для ФЛП в 2026 году: что известно
В настоящее время в прессе распространяется информация о возможном повышении НДС для ФЛП в 2026 году, в частности для плательщиков единого налога, однако это не соответствует действительности. Пока речь идет только о проекте закона, который Министерство финансов Украины вынесло на публичное обсуждение.
Министерство финансов предложило законопроект, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога. Введение новых правил планируется не ранее 1 января 2027 года, что дает бизнесу и государству достаточно времени для подготовки и настройки процессов.
Цель проекта — унифицировать правила для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта» и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.
Основные положения проекта:
- Плательщики единого налога 3-й группы, которые достигнут лимита оборота 1 млн грн, становятся плательщиками НДС, при этом ставка единого налога снижается с 5% до 3%.
- Обязательная регистрация плательщиком НДС не распространяется на электронных резидентов, находящихся в 3-й группе.
- Регистрация и отчетность будут осуществляться онлайн через Электронный кабинет, а программное обеспечение будет усовершенствовано для удобства подачи отчетов.
Ожидается, что новые правила уменьшат возможности «дробления» бизнеса крупными игроками и обеспечат равные условия для честных плательщиков. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку требуется официальный налоговый кредит.
По оценкам Минфина, это позволит дополнительно привлекать около 40 млрд грн в год для финансирования безопасности и обороны.
Министерство финансов призывает заинтересованные стороны ознакомиться с документами и присылать конкретные, аргументированные предложения для создания максимально справедливой и удобной системы для добросовестного малого бизнеса.
Налоги для ФЛП в 2026 году: сколько придется платить предпринимателям
В 2026 году для ФЛП, работающих в первой и второй группах, изменятся размеры налогов. Это связано с увеличением минимальной заработной платы и прожиточного минимума, поэтому Государственная налоговая служба сообщила, сколько придется платить ФЛП в этом году.
С 1 января 2026 года максимальный месячный единый налог для предпринимателей первой группы составит 332,80 грн, что не превышает 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Для второй группы он составит 1 729,40 грн, то есть до 20% от минимальной зарплаты.
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в 2026 году установлен на уровне 864,70 грн, что соответствует 10% минимальной заработной платы.
Размеры налогов для ФЛП 2026 рассчитываются в соответствии с социальными показателями, заложенными в Государственном бюджете этого года.
Повышенная ставка в 15% применяется, если ФЛП превышает предельный доход своей группы, получает доход от деятельности, которая не указана в реестре плательщиков единого налога, или использует способы расчетов, не предусмотренные Налоговым кодексом.
Также повышенная ставка касается тех, кто занимается запрещенными видами деятельности для упрощенной системы, за исключением е-резидентов третьей группы, или осуществляет деятельность, не предусмотренную для своей группы.
Военный сбор нужно платить ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца. Такие изменения позволяют привести ставки в соответствие с новыми социальными стандартами и обеспечить справедливое налогообложение для ФЛП в 2026 году.