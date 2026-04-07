Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. За основу та в цілому за документ проголосували 257 народних депутатів.

Про це повідомила Верховна Рада.

Продовження дії військового збору: що відомо

– Рада прийняла одразу в двох читаннях перший законопроєкт з пакета МВФ. №15110 – продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни, – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт передбачає створення у бюджеті спеціального фонду для військових потреб. Саме до нього надходитиме військовий збір.

Також він зазначив, що цього року від військового збору планують отримати 163 млрд грн.

Законопроєкт №15110 є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення необхідне для того, щоб Україна й надалі могла отримувати фінансову допомогу від МВФ.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що військовий збір не скасують одразу після завершення війни.

Його збережуть ще на три роки, щоб країна мала кошти не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

У Міністерстві фінансів повідомили, що протягом трьох років після завершення війни ці зміни дадуть змогу залучити до державного бюджету України понад 140 млрд грн.

Протягом трьох років діятимуть такі ставки збору:

фізичні особи сплачуватимуть 5% від доходу;

ФОПи 1, 2 та 4 груп сплачуватимуть фіксовану суму – 10% від мінімальної заробітної плати на місяць. У 2026 році це становитиме близько 865 грн;

ФОПи та компанії на 3 групі сплачуватимуть 1% від свого доходу.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп встановили нові розміри єдиного податку та військового збору.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп військовий збір визначили на рівні 864,70 грн, що дорівнює 10% мінімальної заробітної плати.

Його сплачують щомісяця до 20 числа поточного місяця.

