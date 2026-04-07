Верховна Рада продовжила дію військового збору на 3 роки після війни
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який продовжує військовий збір на три роки після завершення війни.
- Це дозволять залучити до державного бюджету України понад 140 млрд грн.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. За основу та в цілому за документ проголосували 257 народних депутатів.
Про це повідомила Верховна Рада.
Продовження дії військового збору: що відомо
– Рада прийняла одразу в двох читаннях перший законопроєкт з пакета МВФ. №15110 – продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни, – йдеться у повідомленні.
Законопроєкт передбачає створення у бюджеті спеціального фонду для військових потреб. Саме до нього надходитиме військовий збір.
Також він зазначив, що цього року від військового збору планують отримати 163 млрд грн.
Законопроєкт №15110 є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення необхідне для того, щоб Україна й надалі могла отримувати фінансову допомогу від МВФ.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що військовий збір не скасують одразу після завершення війни.
Його збережуть ще на три роки, щоб країна мала кошти не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.
У Міністерстві фінансів повідомили, що протягом трьох років після завершення війни ці зміни дадуть змогу залучити до державного бюджету України понад 140 млрд грн.
Протягом трьох років діятимуть такі ставки збору:
- фізичні особи сплачуватимуть 5% від доходу;
- ФОПи 1, 2 та 4 груп сплачуватимуть фіксовану суму – 10% від мінімальної заробітної плати на місяць. У 2026 році це становитиме близько 865 грн;
- ФОПи та компанії на 3 групі сплачуватимуть 1% від свого доходу.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп встановили нові розміри єдиного податку та військового збору.
Для ФОПів першої, другої та четвертої груп військовий збір визначили на рівні 864,70 грн, що дорівнює 10% мінімальної заробітної плати.
Його сплачують щомісяця до 20 числа поточного місяця.