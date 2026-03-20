Министерство финансов Украины опубликовало обширный законопроект о налогах, который предусматривает изменения для предпринимателей, онлайн-заработка и международных покупок.

Документ опубликован на сайте Минфина.

НДС для индивидуальных предпринимателей

Документ, в частности, предлагает обязать физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе регистрироваться в качестве плательщиков НДС (налога на добавленную стоимость), если их годовой доход превышает 4 млн грн. Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Сейчас смотрят

Для таких ФЛП обещают переходный период: отчетность раз в квартал и символические штрафы в размере 1 грн за первые пять нарушений в течение 2027 года.

Речь идет о нарушении сроков регистрации налоговых накладных, расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных или нарушении правил начисления и уплаты денежного обязательства.

Также в законопроекте говорится об изменении подхода к военному сбору. Его предлагают оставить не только на время военного положения, но и до завершения реформы армии по решению Верховной Рады. Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка может составлять 10% от минимальной зарплаты (примерно 850 грн), а для третьей группы — 1% от дохода.

Отдельный блок в законопроекте касается доходов с цифровых платформ, таких как сервисы перевозок или онлайн-площадки объявлений. Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставке 18%, но Минфин предлагает снизить ее до 5%, а также не облагать налогом доходы до эквивалента €2 тыс. в год.

В то же время платформы обяжут передавать информацию о доходах пользователей в налоговые органы и выступать в качестве налоговых агентов.

Налогообложение международных посылок

Еще одно изменение — налогообложение международных посылок. Предлагается ввести специальные правила для товаров стоимостью до €150, приобретенных онлайн за рубежом. При этом посылки до €45 для личного пользования планируют и в дальнейшем не облагать НДС.

Кроме того, документ предусматривает внедрение международного автоматического обмена налоговой информацией, что позволит отслеживать доходы украинцев за рубежом.

В Минфине отмечают, что принятие законопроекта может принести государственному бюджету около 60 млрд грн ежегодно. Инициатива также связана с договоренностями Украины с Международным валютным фондом.

В то же время это лишь законопроект — его еще должна рассмотреть Верховная Рада. Ранее парламент уже не поддержал отдельную инициативу по налогообложению доходов с цифровых платформ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.