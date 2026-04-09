Перед Пасхой многие украинцы готовятся к празднику, в частности покупают продукты, тратят дополнительные средства на подготовку корзины и праздничные расходы.

В этот период некоторым домохозяйствам иногда не хватает гривен, поэтому они могут обращаться к обмену валют. Это, в свою очередь, оказывает дополнительное краткосрочное влияние на рынок и повышает его активность.

Что будет с долларом после Пасхи и чего ожидать в ближайший период, в комментарии для Фактов ICTV рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Сейчас смотрят

Что будет с долларом после пасхальных праздников с 13 по 19 апреля

Как рассказал Тарас Лесовой, на следующей неделе валютный рынок Украины, скорее всего, будет развиваться в направлении уже сформировавшихся тенденций. Ситуация останется относительно предсказуемой, а основные параметры рынка вряд ли существенно отклонятся от тех, что наблюдались ранее.

— На межбанковском рынке спрос, как и прежде, будет несколько превышать предложение. Но ожидаемый разрыв в пределах 10-15% не является чрезмерным и не создает угроз для курсовой стабильности. Именно поэтому роль Нацбанка будет сводиться не к аварийному вмешательству, а к точечному регулированию посредством валютных интервенций, — подчеркнул банкир.

После марта, когда объемы интервенций достигали $1–1,3 млрд в неделю, в середине апреля они могут сократиться до $700–800 млн. Это дает основания говорить о постепенном возвращении к более спокойному рыночному режиму. Иными словами, НБУ сможет действовать более размеренно, без чрезмерного давления на резервы.

Важно и то, что экономика уже прошла через период адаптации к новым ценам. Подорожание топлива довольно быстро отразилось на стоимости товаров и услуг, однако сейчас этот фактор уже учтен рынком. Именно поэтому риски новой волны панических ожиданий заметно уменьшились.

Что будет с долларом в ближайшее время и какие факторы будут на него влиять

Отдельное влияние на валютный рынок может оказать и монетарное решение НБУ, запланированное на 30 апреля. Уже с мая на рынке может появиться новый тренд — повышение интереса граждан к гривневым депозитам.

Банки в таком случае смогут увеличить доходность вкладов в пределах 0,5–1 п.п. Для вкладчиков это будет означать лучшую защиту от инфляции и возможность получить пусть и незначительную, но реальную пассивную прибыль. Для валютного рынка это будет означать укрепление внутренней стабильности, ведь часть средств будет оставаться в гривне, а не переходить в валюту.

Что происходит на наличном рынке

На наличном рынке признаков дефицита валюты нет. Поэтому спрос останется умеренным, без излишнего ажиотажа. Не ожидается и существенного расширения спреда между курсами межбанка и наличного сегмента.

Дополнительным фактором стабильности является сезонность: весной спрос на валюту со стороны населения обычно ниже, чем в конце года, когда граждане получают бонусы, годовые премии и другие дополнительные выплаты.

Однако в глобальном масштабе ситуация остается нестабильной. Курс доллара и евро в значительной степени будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке.

Если ситуация не выйдет за пределы текущей напряженности, пара доллар/евро, вероятно, сохранится в пределах 1,14–1,16. Если же произойдет резкое военное обострение, в частности наземная операция США против Ирана, доллар может укрепиться, а евро — оказаться под давлением. Тогда соотношение между этими валютами может сместиться к 1,10–1,12, а в самом жестком кризисном сценарии — к 1,05.

— Для Украины это означает, что курс доллара будет оставаться относительно защищенным от резких внешних колебаний благодаря политике НБУ и общей архитектуре валютного рынка. Зато евро будет реагировать гораздо чувствительнее. Если курс евро к доллару снизится на 0,02, то его стоимость в Украине теоретически может уменьшиться в среднем на 0,85–0,90 грн в зависимости от курса доллара к гривне, — рассказал эксперт.

Что будет с курсом доллара после Пасхи: прогноз

По базовому сценарию можно ожидать, что в течение следующей недели курсы доллара и евро будут оставаться вблизи 44 грн и 51 грн соответственно. Кроме того, ежедневные курсовые изменения должны стать менее резкими, чем в предыдущий мартовский период пиковой нервозности.

Что будет с курсом доллара после Пасхи с 13.04 по 19.04:

Диапазоны допустимых колебаний валютных курсов составят 43,5–44,25 грн/$ и 49,5–52 грн/€ (на межбанке) и 43,5–44,5 грн/$ и 50,5–52 грн/€ (на наличном рынке).

Шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,05-0,15 грн (межбанк), до 0,1-0,2 грн (в комбанках), до 0,3 грн (в обменных пунктах).

Разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн за $1, до 0,8-1 грн за €1 (в коммерческих банках), до 0,6-1 грн за $1, до 1-1,3 грн за €1 (в обменных пунктах).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.