Перед Великоднем значна кількість українців готується до свята, зокрема купує продукти, витрачає додаткові кошти на підготовку кошика та святкові витрати.

У цей період частині домогосподарств іноді не вистачає гривні, тому вони можуть звертатися до обміну валют. Це, у свою чергу, формує додатковий короткостроковий вплив на ринок і підвищує його активність.

Що буде з доларом після Великодня та чого очікувати у найближчий період, у коментарі для Фактів ICTV розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Що буде з доларом після Великодніх свят з 13 до 19 квітня

Як розповів Тарас Лєсовий, наступного тижня валютний ринок України, найімовірніше, розвиватиметься в напрямку вже сформованих тенденцій. Ситуація залишатиметься відносно передбачуваною, а головні параметри ринку навряд чи суттєво відхиляться від тих, що спостерігалися раніше.

– На міжбанківському ринку попит, як і раніше, буде дещо вищим за пропозицію. Але очікуваний розрив у межах 10-15% не є надмірним і не створює загроз для курсової стабільності. Саме тому роль Нацбанку зводитиметься не до аварійного втручання, а до точкового регулювання через валютні інтервенції, – наголосив банкір.

Після березня, коли обсяги інтервенцій сягали $1-1,3 млрд на тиждень, у середині квітня вони можуть скоротитися до $700-800 млн. Це дає підстави говорити про поступове повернення до більш спокійного ринкового режиму. Іншими словами, НБУ матиме змогу діяти більш розмірено, без надмірного тиску на резерви.

Важливо й те, що економіка вже пройшла через період адаптації до нових цін. Подорожчання пального досить швидко позначилося на вартості товарів і послуг, однак зараз цей чинник уже врахований ринком. Саме тому ризики нової хвилі панічних очікувань помітно зменшилися.

Що буде з доларом найближчим часом та які фактори впливатимуть на нього

Окремий вплив на валютний ринок може мати і монетарне рішення НБУ, заплановане на 30 квітня. Уже з травня на ринку може з’явитися новий тренд — підвищення зацікавленості громадян в гривневих депозитах.

Банки в такому разі зможуть збільшити дохідність вкладів у межах 0,5-1 в.п. Для вкладників це означатиме кращий захист від інфляції та можливість отримати нехай і незначний, але реальний пасивний прибуток. Для валютного ринку це означатиме посилення внутрішньої стабільності, адже частина коштів залишатиметься в гривні, а не переходити у валюту.

Що відбувається на готівковому ринку

На готівковому ринку ознак дефіциту валюти немає. Тому попит залишатиметься помірним, без надлишкового ажіотажу. Не очікується й суттєвого розширення спреду між курсами міжбанку та готівкового сегмента.

Додатковим чинником спокою є сезонність: навесні попит на валюту з боку населення зазвичай нижчий, ніж наприкінці року, коли громадяни отримують бонуси, річні премії та інші додаткові виплати.

Однак у глобальному вимірі ситуація залишається нестабільною. Курс долара та євро значною мірою залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Якщо ситуація не вийде за межі поточного напруження, пара долар/євро, ймовірно, збережеться в межах 1,14–1,16. Якщо ж відбудеться різке воєнне загострення, зокрема наземна операція США проти Ірану, долар може зміцнитися, а євро — опинитися під тиском. Тоді співвідношення між цими валютами може зміститися до 1,10–1,12, а в найжорсткішому кризовому сценарії — до 1,05.

– Для України це означає, що курс долара залишатиметься відносно захищеним від різких зовнішніх коливань завдяки політиці НБУ та загальній архітектурі валютного ринку. Натомість євро реагуватиме набагато чутливіше. Якщо курс євро до долара знизиться на 0,02, то його вартість в Україні теоретично може зменшитися в середньому на 0,85-0,90 грн залежно від курсу долара до гривні, – розповів експерт.

Що буде з курсом долара після Великодня: прогноз

За базового сценарію можна очікувати, що протягом наступного тижня курси долара та євро залишатимуться поблизу 44 грн та 51 грн відповідно. Крім того, щоденні курсові зміни мають стати менш різкими, ніж у попередній березневий період пікової нервовості.

Що буде з курсом долара після Великодня з 13.04 до 19.04:

Коридори допустимих валютних змін складуть 43,5-44,25 грн / $ та 49,5-52 грн / € (на міжбанку) та 43,5-44,5 грн / $ та 50,5-52 грн / € (на готівковому ринку).

Крок щоденних курсових змін: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (у комбанках), до 0,3 грн (в обмінних пунктах).

Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (у комбанках), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (в обмінних пунктах).

