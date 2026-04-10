Кабинет министров готовит обновленную пенсионную реформу, которая будет три составляющих и будет стоить госбюджету около 150 млрд грн за следующий год.

Об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина для Forbes.

Что изменит пенсионная реформа в Украине

Денис Улютин отметил, что расчеты и подготовка проекта закона пенсионной реформы в Украине уже завершаются.

Среди основных особенностей новой концепции отсутствует обязательная накопительная система.

– Сначала всех будут автоматически причислять к накопительной системе с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции… Наша ключевая цель как министерства – давать людям не только выплаты, но и социальные услуги, – объяснил Улютин.

Он добавил, что еще одной важной задачей Минсоцполитики является возвращение части населения, которое сейчас нуждается в поддержке, к полноценной экономической активности.

В министерстве подсчитали, что таких людей сейчас около 13 миллионов.

Министр отметил, что концептуальная идея обновлений строится вокруг унификации выплат и перехода к базовой социальной помощи (БСД).

Из каких элементов состоит новая модель:

Базовая выплата по достижении определенного возраста. Основная цель – предотвратить бедность среди людей постарше, которые по разным причинам получали низкую заработную плату. Такие пенсии не покрывают даже базовые потребности. Страховая составляющая, которая должна стать более прозрачной и справедливой и будет напрямую зависеть от продолжительности трудовой деятельности и объема уплаченных за это время взносов. Ее не будут привязывать к конкретному году выхода на пенсию и среднему уровню заработка. Трансформация специальных пенсий в профессиональные пенсионные схемы. Ранний выход на пенсию и другие отличные от общих условий дополнительные выплаты будут обеспечиваться именно профессиональной составляющей системы, а не финансироваться из солидарной.

– Отдельный элемент – накопительная система. Вместо абсолютно обязательной системы хотим ввести добровольную с автозаписью, – рассказал Улютин.

Как будет работать новая пенсионная система

Министр отметил, что после внедрения новой пенсионной системы всех будут автоматически относить к накопительной системе с уплатой взносов, но человеку можно будет отказываться от этой опции.

Таким образом она должна четко понимать, что будет получать выплаты только из солидарной системы. Периодичность такого автоматического зачисления также будет дополнительно проработана.

Денис Улютин отметил, что схожая концепция действует в Польше и опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной.

Как будут финансировать обновление пенсионной системы

Министр сообщил, что этот вопрос обсуждается с партнерами, ведь текущая пенсионная система в будущем средств, чем новая модель.

По словам Улютина, современная система неустойчива – из-за ее пробелов возможно увеличение судебных решений и давления назначенных по таким решениям дополнительных выплат.

– Устранить эти пробелы точечно невозможно, поэтому новая система должна предотвратить такие проблемы комплексно. По нашим расчетам все элементы новой системы можно финансировать в рамках бюджета Пенсионного фонда на 2026 год и даже на 2027-й. Мы готовим долгосрочные прогнозы на 15 лет, чтобы оценить устойчивость системы после 2027-го, – сказал он.

Он отметил, что в следующем году пенсионная реформа потребует около 150 млрд грн, в 2028 – новая система учитывает демографию, динамику ВВП, фонд оплаты труда и взносы занятых лиц в социальные системы.

– Старая система на следующий год обойдется примерно в 120–140 млрд грн. На первые два года средств хватит, в дальнейшем продолжаются дополнительные расчеты, – подытожил Улютин.

Глава Минсоцполитики рассказал, что по оптимистическому прогнозу проект нового закона должен быть принят уже в этом году.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в Украине вступают в силу несколько важных изменений в системе пенсионного обеспечения.

