Кабінет міністрів готує оновлену пенсійну реформу, яка матиме три складові та коштуватиме держбюджету близько 150 млрд грн за наступний рік.

Про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна для Forbes.

Що змінить пенсійна реформа в Україні

Денис Улютін наголосив, що розрахунки та підготовка проєкту закону пенсійної реформи в Україні вже завершуються.

Серед основних особливостей нової концепції – відсутня обов’язкова накопичувальна система.

– Спершу всіх автоматично зараховуватимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цієї опції… Наша ключова мета як міністерства – давати людям не лише виплати, а й соціальні послуги, – пояснив Улютін.

Він додав, що ще одним важливим завданням Мінсоцполітики є повернення частини населення, яке наразі потребує підтримки, до повноцінної економічної активності.

У міністерстві підрахували, що таких людей нині близько 13 мільйонів.

Міністр зауважив, що концептуальна ідея оновлень будується навколо уніфікації виплат і переходу до базової соціальної допомоги (БСД).

З яких елементів складається нова модель:

Базова виплата після досягнення певного віку. Основна мета – запобігти бідності серед людей старшого віку, які з різних причин отримували низьку заробітну плату. Такі пенсії не покривають навіть базових потреб. Страхова складова, яка має стати більш прозорою та справедливою і безпосередньо залежатиме від тривалості трудової діяльності та обсягу сплачених за цей час внесків. Її не прив’язуватимуть до конкретного року виходу на пенсію та середнього рівня заробітку. Трансформація спеціальних пенсій у професійні пенсійні схеми. Ранній вихід на пенсію та інші відмінні від загальних умов додаткові виплати будуть забезпечуватися саме професійною складовою системи, а не фінансуватися з солідарної.

– Окремий елемент – накопичувальна система. Замість повністю обовʼязкової системи хочемо запровадити добровільну з автозаписом, – розповів Улютін.

Як працюватима нова пенсійна система

Міністр зауважив, що після впровадження нової пенсійної системи всіх будуть автоматично зараховувати до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людині можна буде відмовлятися від цієї опції.

Таким чином, вона має чітко розуміти, що отримуватиме виплати лише із солідарної системи. Періодичність такого автоматичного зарахування також буде додатково опрацьована.

Денис Улютін зазначив, що схожа концепція діє в Польщі і досвід європейських колег показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною.

Як фінансуватимуть оновлення пенсійної системи

Міністр повідомив, що це питання обговорюють з партнерами, адже поточна пенсійна система потребуватиме в майбутньому більше коштів, ніж нова модель.

За словами Улютіна, сучасна система нестійка – через її прогалини можливе збільшення судових рішень і тиску призначених за такими рішеннями додаткових виплат.

– Усунути ці прогалини точково неможливо, тому нова система має запобігти таким проблемам комплексно. За нашими розрахунками, усі елементи нової системи можна фінансувати в межах бюджету Пенсійного фонду на 2026 рік і навіть на 2027-й. Наразі ми готуємо довгострокові прогнози на 15 років, щоб оцінити стійкість системи після 2027-го, – сказав він.

Він наголосив, що у наступному році пенсійна реформа потребуватиме близько 150 млрд грн, 2028 – нова система враховує демографію, динаміку ВВП, фонд оплати праці та внески зайнятих осіб у соціальні системи.

– Стара система на наступний рік коштуватиме приблизно 120–140 млрд грн. На перші два роки коштів вистачить, щодо подальших тривають додаткові розрахунки, – підсумував Улютін.

Очільник Мінсоцполітики розповів, що за оптимістичним прогнозом проєкт нового закону мають прийняти уже цього року.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року в Україні набирають чинності кілька важливих змін у системі пенсійного забезпечення.

