Вопрос о необлагаемом минимуме доходов граждан в Украине вызывает немало путаницы, ведь в различных нормах законодательства применяются разные подходы к его расчету.

В 2026 году ситуация остается неизменной в части базового принципа, однако показатели, от которых зависят налоговые расчеты, обновились.

Каков размер необлагаемого минимума в 2026 году в Украине

Что такое необлагаемый минимум в 2026 году

В действующем законодательстве Украины “необлагаемый минимум доходов граждан” как единая универсальная сумма для налогообложения фактически не используется.

Вместо этого термин “необлагаемый минимум” в Украине в 2026 году имеет разное значение в зависимости от сферы применения — налоговой, административной или уголовной.

В большинстве случаев, когда в законодательстве упоминается необлагаемый минимум доходов граждан в Украине в 2026 году, применяется условная фиксированная сумма в 17 гривен. Именно она используется в качестве технической единицы расчета в отдельных нормах законов и подзаконных актов.

В то же время существует важное исключение, ведь в сфере административного и уголовного законодательства необлагаемый минимум в 2026 году привязывается не к 17 гривнам, а к показателю налоговой социальной льготы.

Как напомнило Главное управление ГНС, с 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные социально-экономические показатели, которые непосредственно влияют на систему налогообложения доходов физических лиц.

В частности, установлено:

прожиточный минимум для трудоспособного лица — 3 328 грн;

минимальная заработная плата — 8 647 грн.

В ГНС отмечают, что именно эти показатели являются основой для расчета налоговой социальной льготы и определения предельных доходов для её применения.

Налоговая социальная льгота в 2026 году

В соответствии с Налоговым кодексом Украины любой налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода в виде заработной платы за счет налоговой социальной льготы.

Базовый размер НСП составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января налогового года.

В 2026 году это составляет 1 664 гривны. Именно эту сумму ГНС фактически определяет как базовый социальный налоговый инструмент, влияющий на размер налогообложения доходов граждан.

Необлагаемый минимум в налоговой и юридической практике

По информации ГНС, в 2026 году сохраняется двойной подход к применению понятия “необлагаемый минимум”.

В большинстве случаев в налоговых и финансовых нормах используется сумма необлагаемого минимума доходов граждан в Украине в размере 17 гривен.

В то же время для квалификации административных и уголовных правонарушений применяется другой подход, а именно привязка к налоговой социальной льготе, то есть к 1 664 гривнам в 2026 году.

Например, согласно статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, кража чужого имущества считается мелкой, если его стоимость на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан. В денежном выражении это составляет примерно 332,8 грн (0,2 × 1 664 грн, где 1 664 грн — это размер налоговой социальной льготы, используемой для таких расчетов).

Важно, что в этом случае применяется именно показатель налоговой социальной льготы, а не условные 17 грн, которые используются в других нормах законодательства.

Если же стоимость похищенного имущества превышает 332,8 грн, наступает уже уголовная ответственность. Согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины, тайное похищение чужого имущества наказывается штрафом в размере от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, и в этом случае базовой расчетной величиной выступает уже стандартный необлагаемый минимум в размере 17 грн.

В ГНС подчеркивают, что именно этот механизм используется для определения пороговых значений в правонарушениях, тогда как 17 гривен остается технической величиной для расчетов в нормативных актах.

