Питання неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні викликає чимало плутанини, адже в різних нормах законодавства застосовуються різні підходи до його розрахунку.

У 2026 році ситуація залишається незмінною в частині базового принципу, однак показники, від яких залежать податкові розрахунки, оновилися.

Який розмір неоподаткованого мінімуму 2026 в Україні

Що таке неоподатковуваний мінімум 2026

У чинному законодавстві України “неоподатковуваний мінімум доходів громадян” як єдина універсальна сума для оподаткування фактично не використовується.

Натомість термін неоподаткований мінімум в Україні у 2026 році має різне значення залежно від сфери застосування — податкової, адміністративної або кримінальної.

У більшості випадків, коли у законодавстві згадується неоподаткований мінімум доходів громадян в Україні у 2026 році, то застосовується умовна фіксована сума 17 гривень. Саме вона використовується як технічна одиниця розрахунку в окремих нормах законів і підзаконних актів.

Водночас існує важливий виняток, адже у сфері адміністративного та кримінального законодавства неоподаткований мінімум у 2026 році прив’язується не до 17 гривень, а до показника податкової соціальної пільги.

Як нагадало Головне управління ДПС, з 1 січня 2026 року в Україні діють оновлені соціально-економічні показники, які безпосередньо впливають на систему оподаткування доходів фізичних осіб.

Зокрема, встановлено:

прожитковий мінімум для працездатної особи — 3 328 грн;

мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.

У ДПС наголошують, що саме ці показники є базою для розрахунку податкової соціальної пільги та визначення граничних доходів для її застосування.

Податкова соціальна пільга у 2026 році

Відповідно до Податкового кодексу України, будь-який платник податку має право на зменшення оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати за рахунок податкової соціальної пільги.

Базовий розмір ПСП становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового року.

У 2026 році це становить 1 664 гривні. Саме цю суму ДПС фактично визначає як базовий соціальний податковий інструмент, що впливає на розмір оподаткування доходів громадян.

Неоподатковуваний мінімум у податковій і юридичній практиці

За інформацією ДПС, у 2026 році зберігається подвійний підхід до застосування поняття “неоподатковуваний мінімум”.

У більшості випадків у податкових і фінансових нормах використовується сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян в Україні у розмірі 17 гривень.

Водночас для кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень застосовується інший підхід, а саме прив’язка до податкової соціальної пільги, тобто до 1 664 гривень у 2026 році.

Наприклад, відповідно до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, крадіжка чужого майна вважається дрібною у випадку, якщо його вартість на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У грошовому вираженні це становить приблизно 332,8 грн (0,2 × 1 664 грн, де 1 664 грн — це розмір податкової соціальної пільги, що використовується для таких розрахунків).

Важливо, що в цьому випадку застосовується саме показник податкової соціальної пільги, а не умовні 17 грн, які використовуються в інших нормах законодавства.

Якщо ж вартість викраденого майна перевищує 332,8 грн, настає вже кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна карається штрафом у розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і в цьому випадку базовою розрахунковою величиною виступає вже стандартний неоподатковуваний мінімум у розмірі 17 грн.

У ДПС підкреслюють, що саме цей механізм використовується для визначення порогових значень у правопорушеннях, тоді як 17 гривень залишається технічною величиною для розрахунків у нормативних актах.

