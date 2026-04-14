Международный валютный фонд (МВФ) подготовил три сценария развития глобальной экономики из-за неопределённости относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

МВФ предупредил об угрозе рецессии

В базовом сценарии, который является наиболее оптимистичным в апрельском обзоре мировой экономики, МВФ предполагает короткую войну с Ираном.

Сейчас смотрят

В таком случае реальный мировой ВВП вырастет на 3,1% в 2026 году. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в январском прогнозе.

По этому варианту средняя цена на нефть в 2026 году составит $82 за баррель. Это ниже недавних показателей, которые приближались к $100 по фьючерсам Brent.

В сценарии более длительного конфликта МВФ ожидает сохранения цены на нефть на уровне около $100 за баррель в 2025 году и $75 в 2027 году.

В таком случае рост мирового ВВП снизится до 2,5% в этом году, а инфляция поднимется до 5,4%.

— С каждым днём, когда мы сталкиваемся со всё большими перебоями в энергоснабжении, мы всё больше приближаемся к неблагоприятному сценарию, — заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, пишет Bloomberg.

Наихудший сценарий предполагает затяжной и острый конфликт, при котором средняя цена на нефть за год составляет $110.

В таком случае глобальный рост падает ниже 2%. Такое происходило лишь четыре раза с 1980 года, в том числе во время пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса 2008 года.

По этому варианту инфляция составит 5,8% в 2026 году и вырастет до 6,1% в 2027 году.

— Это означало бы, что мир оказался бы на шаг от глобальной рецессии, — отметили в МВФ.

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что война на Ближнем Востоке может повысить инфляцию в Украине на 1,5–2,8 процентного пункта из-за роста цен на нефть и сопутствующих экономических эффектов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.