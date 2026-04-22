Правительство одобрило программу биометана: 1 млрд кубометров к 2030 году и экспорт в ЕС
Правительство Украины утвердило программу развития биометана до 2035 года с планами экспорта в ЕС и запуском новых заводов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Что входит в программу развития биометана в Украине
Денис Шмыгаль подчеркнул, что эта программа активирует возможности Украины стать крупным производителем биогазов и экспортером их в Евросоюз, что поможет Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов.
Также, по его словам, это должно укрепить энергетическую устойчивость Украины и придать значительный импульс развитию возобновляемой энергетики через привлечение инвестиций в этот сектор.
– Программа предусматривает строительство новых биометановых заводов, модернизацию имеющихся биогазовых установок, формирование инвестиционных стимулов для бизнеса, дерегуляцию по подключению производителей биоментана к газотранспортной и газораспределительной сети, – говорится в заявлении министра.
Он добавил, что амбициозная цель украинского правительства – к 2030 году достичь объемов производства биометана в 1 млрд. кубометров в год и нарастить его до 2,1 млрд. кубометров в следующие пять лет.
В частности, на первом этапе реализации программы планируется запустить в работу восемь биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы биометана.
Уже в этом году Киев планирует получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, инициировать заключение договора с Евросоюзом о признании гарантий происхождения для биометана и утвердить правила определения качества природного газа.
