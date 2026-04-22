Уряд України затвердив програму розвитку біометану до 2035 року з планами експорту до ЄС і запуском нових заводів.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що входить у програму розвитку біометану в Україні

Денис Шмигаль наголосив, що ця програма активує можливості України стати великим виробником біогазів та експортером їх до Євросоюзу, що допоможе Європі позбутися залежності від російських вуглеводнів.

Також, за його словами, це має зміцнити енергетичну стійкість України та надати значного імпульсу розвитку відновлюваної енергетики через залучення інвестицій до цього сектору.

– Програма передбачає будівництво нових біометанових заводів, модернізацію наявних біогазових установок, формування інвестиційних стимулів для бізнесу, дерегуляцію щодо підключення виробників біоментану до газотранспортної та газорозподільчих мереж, – йдеться у заяві міністра.

Він додав, що амбітна мета українського уряду – до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п’ять років.

Зокрема, на першому етапі реалізації програми планують запустити в роботу вісім біометанових заводів та створити інституційну основу для повноцінного функціонування сфери біометану.

Вже цього року Київ планує отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження для біометану та затвердити правила визначення якості природного газу.

