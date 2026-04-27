Уже з травня 2026 року українці отримуватимуть оновлені субсидії, розраховані на літній період. Попри те, що Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, існують випадки, коли громадянам необхідно самостійно звернутися за призначенням допомоги, щоб не втратити державну підтримку.

Хто отримає перепризначення автоматично, а кому потрібно подати нову заяву протягом 30 днів через зміну майнового стану

Субсидії: зміни з 1 травня 2026

Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня, повідомляє Пенсійний фонд України.

З 1 травня 2026 року ПФУ автоматично перерахує житлові субсидії для більшості українців. Якщо склад вашої родини чи майновий стан не змінювалися, то звертатися до установи особисто не потрібно, оскільки виплати на неопалювальний сезон призначать автоматично.

Проте громадяни, в яких змінився майновий стан або склад домогосподарства, мають поінформувати про це Пенсійний фонд України протягом 30 днів.

Водночас автоматичне перепризначення стосується не всіх: окремим категоріям громадян для отримання допомоги на літній період необхідно обов’язково подати нову заяву та декларацію про доходи.

Подати нову заяву на субсидію необхідно, якщо:

ви не отримували допомогу під час зими або її розмір був нульовим;

ви орендуєте житло і самостійно оплачуєте рахунки за комунальні послуги;

фактична кількість мешканців у квартирі чи будинку є меншою за кількість зареєстрованих;

родині потрібна пільга на купівлю твердого палива, скрапленого газу чи пічного палива;

серед членів вашого домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Як можна подати документи на субсидію

Подати документи на субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для дистанційного звернення скористайтеся порталом Дія, вебпорталом або мобільним додатком Пенсійного фонду.

Якщо ж ви надаєте перевагу особистому візиту, то документи приймають у сервісних центрах ПФУ, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Також залишається можливість надіслати папери звичайною поштою до Пенсійного фонду України.

Варто зазначити, що якщо заяву встигли подати протягом травня або червня, тоді субсидія призначається з початку неопалювального періоду.

Пов'язані теми:

