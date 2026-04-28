В Украине расширили программу помощи внутренне перемещенным лицам, расширив перечень категорий, которые могут претендовать на выплаты. В частности, изменены сроки подачи заявок и упрощен механизм получения государственной помощи для уязвимых групп населения и семей с детьми.

Рассказываем о главных изменениях, когда нужно подать документы и кто имеет право на дополнительные выплаты.

Выплаты ВПЛ с 1 мая 2026: ключевые изменения

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины наработало изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления помощи для переселенцев.

Сейчас смотрят

Главные изменения – гарантированные выплаты для детей ВПЛ без привязки к уровню доходов семьи, а также расширение поддержки для нетрудоспособных лиц.

Изменения для детей ВПЛ

В Украине изменились правила назначения пособия для детей-переселенцев. Детям до шести лет выплаты теперь назначают вне зависимости от заработка родителей. В то же время детям от шести до 18 лет – в зависимости от места жительства и учебы.

Чтобы получить деньги за период с февраля необходимо обратиться с заявлением до 1 июня 2026 года.

Если не успели подать до этого срока, выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления, сообщили в Минсоцполитики.

Выплаты для нетрудоспособных лиц среди ВПЛ

Нетрудоспособные ВПЛ, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, могут подать документы на пересмотр решения.

Как отмечают в Минсоцполитики, в 2026 году предельный доход составляет 10 380 грн на одного человека.

Те, кто подадут документы до 1 мая, получат помощь за все месяцы, начиная с 1 января 2026 года. Иначе начисления начнутся только с месяца фактического обращения.

Срок выплат для ВПЛ

Для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц количество периодов оказания помощи выросло с четырех до пяти, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Отмечается, что это решение позволит переселенцам получать деньги от государства дополнительные шесть месяцев, что обеспечит более стабильную социальную поддержку.

Кто может получить выплаты ВПЛ

Государственную помощь назначают переселенцам, которые за последние три месяца:

имели среднемесячную прибыль на одного члена семьи, которая не превышала 10 380 грн;

не совершали покупок валюты, имущества или авто (до пяти лет) на сумму более 100 тыс. грн;

не получали субсидии на аренду и не имели дохода от сдачи собственной недвижимости в аренду;

не владели депозитами, облигациями (ОВГЗ) или драгоценными металлами на сумму более 100 тыс. грн;

не находились на полном государственном содержании и не отбывали наказание в местах лишения свободы.

Сумма выплат для ВПЛ остается такой же, как и была раньше:

2 тыс. грн – для взрослых;

3 тыс. грн – для детей и людей с инвалидностью.

Украинцы могут оформить помощь для переселенцев дистанционно. Для получения статуса ВПЛ и соответствующих выплат необходимо выполнить несколько простых шагов в приложении Дія:

перейдите в раздел Услуги для ВПЛ;

выберите пункт Получить статус ВПЛ;

заполните электронную форму и подпишите ее с помощью Дія.Підпис;

дождитесь уведомления о результате рассмотрения.

Если у вас уже есть справка переселенца, но хотите подать заявление на получение финансовой помощи, сделать это можно через электронный портал Пенсионного фонда Украины.

Фото : Факти ICTV

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.