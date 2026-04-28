В Україні розширили програму допомоги для внутрішньо переміщених осіб, розширивши перелік категорій, які можуть претендувати на виплати. Зокрема, змінено терміни подання заявок та спрощено механізм отримання державної допомоги для вразливих груп населення та сімей із дітьми.

Розповідаємо про головні зміни, коли потрібно подати документи та хто має право на додаткові виплати.

Виплати ВПО з 1 травня 2026: ключові зміни

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало зміни до постанови, яка регулює порядок надання допомоги на проживання для переселенців.

Головні зміни – гарантовані виплати для дітей ВПО без прив’язки до рівня доходів родини, а також розширення підтримки для непрацездатних осіб.

Зміни для дітей ВПО

В Україні змінилися правила призначення допомоги для дітей-переселенців. Дітям до шести років виплати тепер призначають незалежно від заробітку батьків. Водночас дітям віком від шести до 18 років – залежно від місця проживання та навчання.

Щоб отримати гроші за період з лютого, необхідно звернутися із заявою до 1 червня 2026 року.

Якщо не встигли подати до цього терміну, то виплати нараховуватимуть з місяця подання заяви, повідомили в Мінсоцполітики.

Виплати для непрацездатних осіб серед ВПО

Непрацездатні ВПО, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, можуть подати документи на перегляд рішення.

Як зазначають в Мінсоцполітики, у 2026 році граничний дохід становить 10 380 грн на одну людину.

Ті, хто подасть документи до 1 травня, отримають допомогу за всі місяці, починаючи з 1 січня 2026 року. В іншому разі нарахування розпочнуться лише з місяця фактичного звернення.

Термін виплат для ВПО

Для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб кількість періодів надання допомоги зросла з чотирьох до п’яти, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Зазначається, що це рішення дозволить переселенцям отримувати гроші від держави додаткові шість місяців, забезпечуючи стабільнішу соціальну підтримку.

Хто може отримати виплати ВПО

Державну допомогу призначають переселенцям, які протягом останніх трьох місяців:

мали середньомісячний прибуток на одного члена родини, що не перевищував 10 380 грн;

не здійснювали покупок валюти, майна або авто (до п’яти років) на суму понад 100 тис. грн;

не отримували субсидії на оренду та не мали доходу від здачі власної нерухомості в найм;

не володіли депозитами, облігаціями (ОВДП) чи коштовними металами на суму понад 100 тис. грн;

не перебували на повному державному утриманні та не відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Сума виплат для ВПО залишається такою ж, як і була раніше:

2 тис. грн – для дорослих;

3 тис. грн – для дітей та людей з інвалідністю.

Українці можуть оформити допомогу для переселенців дистанційно. Для отримання статусу ВПО та відповідних виплат необхідно виконати кілька простих кроків у застосунку Дія:

перейдіть у розділ Послуги для ВПО;

оберіть пункт Отримати статус ВПО;

заповніть електронну форму та підпишіть її за допомогою Дія.Підпис;

дочекайтеся сповіщення про результат розгляду.

Якщо ви вже маєте довідку переселенця, але хочете подати заяву на отримання фінансової допомоги, зробити це можна через електронний портал Пенсійного фонду України.

