На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и напряженности в Ормузском проливе, что привело к резкому росту цен на топливо, правительство Украины ранее запустило программу Кэшбэк на топливо. Она должна была действовать до конца апреля, однако из-за сохраняющихся высоких цен и спроса среди украинцев было решено продлить ее.

Кэшбэк на топливо: на сколько продлили

Кэшбэк на топливо продлили еще на месяц, а именно до 31 мая 2026 года. Но в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предупредили об изменениях условий программы.

Кэшбэк на топливо: новые условия

С 1 мая вступит в силу ограничение, поэтому один пользователь сможет получить максимум 500 грн кэшбэка в месяц. В правительстве объясняют, что это решение соответствует реальным выплатам большинства участников. Такой подход должен позволить сохранить поддержку для как можно большего количества людей.

Напомним, что программа заработала 20 марта и за это время уже привлекла более 2 миллионов украинцев. Основная аудитория — владельцы недорогих автомобилей, для которых расходы на топливо существенно бьют по бюджету. По данным правительства, 91% пользователей — это водители бюджетных машин с небольшим двигателем.

Национальный кэшбэк на топливо: сколько можно сэкономить

Национальный кэшбэк на топливо, условия которого изменили, частично компенсирует расходы водителей.

Размер возврата зависит от типа топлива:

15% — для дизеля

10% — для бензина

5% — для автогаза

В среднем это позволяет сэкономить от 2 до 13 гривен на литре.

К инициативе уже присоединились 219 операторов АЗС, среди которых как крупные сети, так и местные заправки. Благодаря этому воспользоваться программой можно практически по всей Украине. Полный список доступен на портале Национальный кэшбэк.

На что тратят кэшбэк на топливо

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив пояснил, что программа показала реальный результат, ведь миллионы украинцев уже получают выплаты. По его словам, эти средства чаще всего идут на оплату коммунальных услуг и повседневные расходы, что фактически поддерживает домохозяйства в условиях дорогого топлива и одновременно помогает экономике.

Кэшбэк на топливо — это лишь одно из направлений Национального кэшбэка, которым пользуются уже более 4,8 млн человек. В рамках этой программы также предусмотрены компенсации:

15% — на большинство непродовольственных товаров и часть продуктов

5% — на еду, лекарства, товары для сада

Важное условие — расчет должен быть безналичным.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства разрешено использовать для:

оплаты коммунальных и почтовых услуг

покупки лекарств и книг

приобретения товаров украинского производства

благотворительности, в частности на поддержку Сил обороны

Как присоединиться к программе

Чтобы присоединиться к программе, необходимо:

Открыть специальную карту в банке-партнере Дать согласие на передачу данных о покупках Выбрать карту в приложении Дія в разделе Сервисы

Программа остается добровольной и доступной для всех, кто соответствует этим условиям.

Источник : Мінекономіки

