Юлия Захарченко, редактор ленты
Когда выплатят кэшбэк за март 2026 года: разъяснения от Дія
- Почти 4,8 млн украинцев в ближайшее время получат выплаты по программе Национальный кэшбек за покупки, совершенные в марте 2026 года.
- В этот раз пользователям впервые начислят деньги за топливо, однако с мая начнет действовать обновленный лимит на кэшбек по этому виду расходов в размере 500 грн в месяц.
Почти 4,8 млн украинцев получат кэшбек за покупки в марте 2026 года, начиная с сегодняшнего дня, 7 мая.
Когда выплатят кэшбэк за март 2026 года – читайте в материале Фактов ICTV.
Кэшбэк за март: когда будет выплата
Начиная с апреля, многие участники программы начали интересоваться, когда будет выплата кэшбэка за март 2026 года и стоит ли ожидать начисления в ближайшее время.
Как сообщает Дія, выплата по программе Национальный кэшбек уже скоро поступит на банковские счета.
Сообщается, что почти 4,8 млн украинцев получат выплаты за покупки в марте 2026 года.
Также отмечается, что в этот раз впервые поступит кэшбек за топливо. Согласно подсчетам, с 20 марта им воспользовались уже более 2 млн украинцев.
Важно добавить, что с 1 мая действует лимит до 500 грн на топливо в месяц, а в пределах программы – до 3 тыс. грн.
Как работает обновленная программа кэшбэка
Напомним, что с 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная модель программы Национальный кэшбэк.
Отныне вместо единой ставки действует дифференцированный подход:
- 15% кэшбэка начисляется на непродовольственные товары украинского производства, а также на сыры и отдельные бакалейные товары
- 5% начисляется на большинство продуктов питания, аптечные товары, а также на продукцию для сада и огорода
Такой подход направлен на поддержку украинских производителей, особенно в тех сегментах, где значительную долю занимает импорт.
Сколько украинцев пользуются программой
Как сообщили в Минэкономики, за все время действия программы ее участниками стали почти 4,9 млн украинцев. Общая сумма выплат превысила 6,7 млрд грн.
Полученные средства граждане тратят на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарства, книги, продукты украинского производства, а также донаты в поддержку ВСУ.
Пользователям не нужно повторно регистрироваться, ведь новые правила применяются автоматически.
Проверить сумму начисленного кэшбэка можно в приложении Дія. Там же отображается, за какие именно покупки начислены средства.
На что можно потратить кэшбэк
Полученные средства можно использовать на:
- оплату коммунальных и почтовых услуг
- покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных)
- лекарственные средства и медицинские товары
- книги и печатную продукцию
- благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ
При этом кэшбэк не подлежит налогообложению, не учитывается при назначении субсидий и не может быть снят наличными или переведен на другую карту.
Кэшбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, которые были указаны при регистрации в программе.
Также проверить, участвует ли товар в программе и каков размер кэшбэка, можно прямо в магазине с помощью сканера штрих-кодов в приложении.