Почти 4,8 млн украинцев получат кэшбек за покупки в марте 2026 года, начиная с сегодняшнего дня, 7 мая.

Кэшбэк за март: когда будет выплата

Начиная с апреля, многие участники программы начали интересоваться, когда будет выплата кэшбэка за март 2026 года и стоит ли ожидать начисления в ближайшее время.

Как сообщает Дія, выплата по программе Национальный кэшбек уже скоро поступит на банковские счета.

Также отмечается, что в этот раз впервые поступит кэшбек за топливо. Согласно подсчетам, с 20 марта им воспользовались уже более 2 млн украинцев.

Важно добавить, что с 1 мая действует лимит до 500 грн на топливо в месяц, а в пределах программы – до 3 тыс. грн.

Как работает обновленная программа кэшбэка

Напомним, что с 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная модель программы Национальный кэшбэк.

Отныне вместо единой ставки действует дифференцированный подход:

15% кэшбэка начисляется на непродовольственные товары украинского производства, а также на сыры и отдельные бакалейные товары

5% начисляется на большинство продуктов питания, аптечные товары, а также на продукцию для сада и огорода

Такой подход направлен на поддержку украинских производителей, особенно в тех сегментах, где значительную долю занимает импорт.

Сколько украинцев пользуются программой

Как сообщили в Минэкономики, за все время действия программы ее участниками стали почти 4,9 млн украинцев. Общая сумма выплат превысила 6,7 млрд грн.

Полученные средства граждане тратят на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарства, книги, продукты украинского производства, а также донаты в поддержку ВСУ.

Пользователям не нужно повторно регистрироваться, ведь новые правила применяются автоматически.

Проверить сумму начисленного кэшбэка можно в приложении Дія. Там же отображается, за какие именно покупки начислены средства.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных и почтовых услуг

покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных)

лекарственные средства и медицинские товары

книги и печатную продукцию

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ

При этом кэшбэк не подлежит налогообложению, не учитывается при назначении субсидий и не может быть снят наличными или переведен на другую карту.

Кэшбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, которые были указаны при регистрации в программе.

Также проверить, участвует ли товар в программе и каков размер кэшбэка, можно прямо в магазине с помощью сканера штрих-кодов в приложении.

