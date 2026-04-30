На тлі загострення ситуації на Близькому Сході та напруження в Ормузькій протоці, що спричинило різке зростання цін на пальне, уряд України раніше запровадив програму Кешбек на пальне. Вона мала діяти до кінця квітня, однак через збереження високих цін і попит серед українців її вирішили продовжити.

До якого числа продовжено програму кешбек на пальне, читайте в нашому матеріалі.

Кешбек на пальне: на скільки продовжили

Кешбек на пальне продовжили ще на місяць, а саме до 31 травня 2026 року. Але у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України попередили про зміни умов програми.

Зараз дивляться

Кешбек на пальне: нові умови

Із 1 травня діятиме обмеження, тож один користувач зможе отримати максимум 500 грн кешбеку на місяць. В уряді пояснюють, що це рішення відповідає реальним виплатам більшості учасників. Такий підхід має дозволити зберегти підтримку для якомога більшої кількості людей.

Нагадаємо, що програма запрацювала 20 березня і за цей час уже залучила понад 2 мільйони українців. Основна аудиторія — власники недорогих авто, для яких витрати на пальне суттєво б’ють по бюджету. За даними уряду, 91% користувачів — це водії бюджетних машин із невеликим двигуном.

Національний кешбек на пальне: скільки можна зекономити

Національний кешбек на паливо, умови якого змінили, частково компенсує витрати водіїв.

Розмір повернення залежить від типу палива:

15% — для дизеля

10% — для бензину

5% — для автогазу

У середньому це дає економію від 2 до 13 гривень на літрі.

До ініціативи вже приєдналися 219 операторів АЗС, серед них як великі мережі, так і місцеві заправки. Завдяки цьому скористатися програмою можна практично по всій Україні. Повний список доступний на порталі Національний кешбек.

На що витрачають кешбек на паливо

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів пояснив, що програма показала реальний результат, адже мільйони українців уже отримують виплати. За його словами, ці кошти найчастіше йдуть на оплату комуналки та щоденні витрати, що фактично підтримує домогосподарства в умовах дорогого пального і водночас допомагає економіці.

Кешбек на пальне — це лише один із напрямів Національного кешбеку, яким користуються вже понад 4,8 млн людей. У межах цієї програми також передбачені компенсації:

15% — на більшість непродовольчих товарів і частину продуктів

5% — на їжу, ліки, товари для саду

Важлива умова — розрахунок має бути безготівковим.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти дозволено використовувати для:

оплати комунальних і поштових послуг

купівлі ліків і книжок

придбання товарів українського виробництва

благодійності, зокрема на підтримку Сил оборони

Як долучитися до програми

Щоб долучитися до програми, потрібно:

Відкрити спеціальну картку в банку-партнері Дати згоду на передачу даних про покупки Обрати картку в застосунку Дія у розділі Сервіси

Програма залишається добровільною і доступною для всіх, хто відповідає цим умовам.

Джерело : Мінекономіки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.