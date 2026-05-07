Кабинет министров Украины обновил программу Власна справа, которая будет работать по новой модели с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа Власна справа: что изменится

По словам Свириденко, микрогранты уже помогли более 34 тыс. украинцев открыть бизнес, создать 60 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 6,8 млрд грн в экономику в рамках Зроблено в Україні.

Однако с 1 сентября 2026 года программа Власна справа будет работать по новой модели. Она будет действовать как для тех, кто только планирует открыть собственное дело, так и для уже работающих предпринимателей:

на старт бизнеса – от 100 до 300 тыс. грн (с возможностью увеличения до 500 тыс. грн);

на масштабирование – от 500 тыс. до 1,5 млн грн (с возможностью увеличения до 2,5 млн грн).

Как отметила Свириденко, размер гранта будет зависеть от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя. Деньги можно направить на оборудование, аренду и ремонт помещения, цифровизацию, маркетинг и развитие производства.

– В этом году мы расширили возможности программы для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и их семей, а также семей погибших защитников: увеличили микрогранты до 300–500 тыс. грн в зависимости от количества рабочих мест, для молодежи – до 200 тыс. грн на старт бизнеса, – отметила премьер-министр.

Сейчас идет работа, чтобы открыть возможности для собственного бизнеса для общин по всей территории Украины. Подавать заявки можно через портал Дія.

