Кабінет міністрів України оновив програму Власна справа, яка працюватиме за новою моделлю з 1 вересня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма Власна справа: що зміниться

За словами Свириденко, мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку у межах Зроблено в Україні.

Зараз дивляться

Проте з 1 вересня 2026 року програма Власна справа працюватиме за новою моделлю. Вона діятиме як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для підприємців, які вже працюють:

на старт бізнесу — від 100 до 300 тис. грн (з можливістю збільшення до 500 тис. грн);

на масштабування — від 500 тис. до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн).

Як зазначила Свириденко, розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Гроші можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва.

– Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників: збільшили мікрогранти до 300–500 тис. грн залежно від кількості робочих місць, для молоді – до 200 тис. грн на старт бізнесу, – наголосила прем’єр-міністерка.

Наразі триває робота, щоб відкрити можливості для власного бізнесу для громад по всій території України. Подавати заявки можна через портал Дія.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.