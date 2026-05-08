Питання безпеки дорожнього руху залишається одним із ключових в Україні, адже напряму впливає як на кількість ДТП, так і на життя учасників руху. Перевищення швидкості входить до найпоширеніших порушень, які фіксуються камерами автоматичної фіксації та приладами контролю швидкості.

Який штраф за перевищення швидкості у 2026 році та як заплатити менше, читайте в нашому матеріалі.

Від чого залежить розмір штрафу

Розмір адміністративного стягнення визначається нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення і залежить від ступеня суспільної небезпеки порушення.

Основні чинники:

тяжкість наслідків або потенційна небезпека;

повторність порушення протягом року;

спосіб фіксації (автоматичні камери або поліцейські прилади).

У випадку повторних порушень санкції можуть посилюватися, включно з додатковими обмеженнями для водія.

Як наголосили у Сервісі перевірки адміністративних правопорушень МВС, фіксація порушень правил дорожнього руху не завжди потребує безпосередньої присутності патрульного поліцейського. Наразі дедалі ширше застосовуються автоматизовані системи контролю, які дозволяють виявляти порушення дистанційно.

Зокрема, встановлені сертифіковані та повірені технічні засоби — стаціонарні та рухомі комплекси — здатні в автоматичному режимі фіксувати події, що містять ознаки адміністративних правопорушень. Такі системи здійснюють фото- або відеозйомку та передають дані для подальшого оформлення штрафів без участі інспектора на місці.

Таким чином, постанови про адміністративне стягнення можуть формуватися на підставі даних камер контролю швидкості та інших засобів автоматичної фіксації, які документують порушення правил дорожнього руху.

Встановлення стаціонарних комплексів контролю на дорогах державного значення здійснюється балансоутримувачами відповідних автошляхів, тоді як на місцевих дорогах, у містах і населених пунктах — органами місцевого самоврядування. Розміщення таких засобів відбувається насамперед у місцях підвищеної аварійності або на ділянках із високою концентрацією дорожньо-транспортних пригод.

У результаті система автоматичної фіксації дозволяє підвищити рівень контролю за дотриманням правил дорожнього руху та зменшити вплив людського фактора при виявленні порушень. Відповідно водій може отримати штраф за перевищення швидкості на камеру.

Чинні штрафи за перевищення швидкості

Відповідальність за перевищення швидкості регулюється статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі штраф за перевищення швидкості на 10 км не накладається.

Штрафи за перевищення швидкості в Україні:

критичним вважається поріг у 20 км/год. Відповідно, штраф за перевищення швидкості на 20 км/год і до 50 км/год становить 340 грн;

штраф за перевищення швидкості на 50 км/год і більше становить 1 700 грн;

у КУпАП не передбачено статті та окремого штрафу за перевищення швидкості на 100 км. Розмір штрафу такий, як і при перевищенні на 50 км, тобто 1 700 грн. Проте, якщо порушення створило аварійну ситуацію — можливі додаткові санкції, включно з позбавленням права керування.

Також передбачена можливість сплатити 50% штрафу протягом пільгового періоду, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на водія.

Чи збільшать розміри штрафів за перевищення швидкості у 2026 році

Наразі у Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт №13314, спрямований на посилення відповідальності за порушення швидкісного режиму.

Про це повідомив співавтор законопроєкту, народний депутат України, член фракції політичної партії Слуга народу Володимир Крейденко.

Документ передбачає такі зміни:

зменшення допустимого порогу перевищення швидкості з 20 км/год до 10 км/год;

нову градацію штрафів, зокрема за перевищення понад 10 км/год — 340 грн. А от за перевищення понад 80 км/год — 3 400 грн;

запровадження додаткової відповідальності за створення аварійних ситуацій, включно з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

За словами Володимира Крейденка, значна частина аварій на дорогах пов’язана саме з перевищенням швидкості.

Він зазначив, що, згідно зі статистикою Патрульної поліції, 41% травмувань і смертей у ДТП стається через перевищення швидкості, а щодня на дорогах фіксуються десятки постраждалих.

На його думку, чинна система штрафів уже не відповідає реальному рівню небезпеки, тому потребує оновлення.

Окремо парламентарі пропонують запровадити систему штрафних балів, яка вже працює в країнах Європейського Союзу.

Її суть полягає в тому, що за кожне порушення ПДР водій отримує бали. У разі накопичення критичної кількості таких балів може застосовуватися тимчасове позбавлення водійського посвідчення.

