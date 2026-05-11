Жилищные субсидии в Украине — это государственная форма поддержки, которая помогает домохозяйствам частично компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Получить субсидию могут граждане, расходы которых на коммунальные услуги превышают установленную государством долю от совокупного дохода домохозяйства. Право на помощь определяется в индивидуальном порядке.

Почему в мае уменьшили субсидию: объяснение ПФУ

В Украине система жилищных субсидий привязана к сезонности потребления энергоносителей. Именно поэтому весной часть домохозяйств замечает уменьшение размера выплат. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что речь идет не о сокращении государственной поддержки, а о плановом переходе между отопительным и неотопительным периодами.

Жилищные субсидии в Украине назначаются отдельно на отопительный и неотопительный периоды. В связи с завершением отопительного сезона система автоматически переходит к новому расчетному этапу, где учитываются значительно меньшие расходы домохозяйств.

Как объясняют в ПФУ, уменьшение выплат в мае является следствием того, что в этот период фактически компенсируется уже весеннее потребление, когда расходы на отопление отсутствуют или минимальны. Поскольку начисления производятся с задержкой, в мае граждане получают субсидию за апрель, когда отопительный сезон уже заканчивался.

Автоматическое переназначение субсидий

В мае 2026 года органы Пенсионного фонда определяют право домохозяйств на получение жилищной субсидии на следующий период — до 30 апреля 2027 года.

В большинстве случаев переназначение происходит автоматически, без дополнительного обращения граждан. Это касается тех домохозяйств, которые уже получали субсидию ранее и соответствуют действующим критериям.

В то же время существуют категории, которым необходимо повторно подать заявление. Среди них:

арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

домохозяйства, где фактическое количество проживающих меньше зарегистрированного;

семьи с внутренне перемещенными лицами в случае смены места проживания;

получатели, претендующие на помощь на твердое топливо или сжиженный газ.

Почему в мае уменьшили субсидию и что такое “нулевая субсидия”

После автоматического перерасчета часть домохозяйств может увидеть нулевой размер субсидии. В ПФУ подчеркивают, что это не отказ в выплатах.

“Нулевая” субсидия означает, что по расчетам государство не компенсирует расходы в неотопительный период, поскольку они существенно уменьшаются. В то же время право на субсидию сохраняется и может быть пересмотрено с началом нового отопительного сезона.

Если документы поданы в мае–июне, субсидия может быть назначена с начала неотопительного периода. В других случаях переназначение осуществляется автоматически при наличии актуальных данных.

Подать заявление можно несколькими способами:

через сервисные центры ПФУ;

в ЦНАПах или через органы местного самоуправления;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение или портал Дія;

по почте в территориальное управление Пенсионного фонда.

Как проверить начисление и статус субсидии

Даже в случае автоматического переназначения гражданам рекомендуют проверять актуальное состояние выплат. Это можно сделать в личном кабинете на портале Пенсионного фонда, где отображаются:

статус назначения субсидии;

размер начислений;

период, за который произведена выплата.

В ПФУ отмечают, что субсидии в мае уменьшились планово и это не означает утрату права на помощь. Основным фактором остается сезонность потребления энергоносителей и завершение отопительного периода.

