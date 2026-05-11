Житлові субсидії в Україні — це державна форма підтримки, яка допомагає домогосподарствам частково компенсувати витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

Отримати субсидію можуть громадяни, витрати яких на комунальні послуги перевищують визначену державою частку від сукупного доходу домогосподарства. Право на допомогу визначається індивідуально.

Чому у травні зменшили субсидію: пояснення ПФУ

В Україні система житлових субсидій прив’язана до сезонності споживання енергоносіїв. Саме тому навесні частина домогосподарств помічає зменшення розміру виплат. У Пенсійному фонді України пояснюють, що йдеться не про скорочення державної підтримки, а про плановий перехід між опалювальним і неопалювальним періодами.

Житлові субсидії в Україні призначаються окремо на опалювальний та неопалювальний періоди. У зв’язку із завершенням опалювального сезону система автоматично переходить до нового розрахункового етапу, де враховуються значно менші витрати домогосподарств.

Як пояснюють у ПФУ, зменшення виплат у травні є наслідком того, що у цей період фактично компенсується вже весняне споживання, коли витрати на опалення відсутні або мінімальні. Оскільки нарахування здійснюються із затримкою, у травні громадяни отримують субсидію за квітень, коли опалювальний сезон уже завершувався.

Автоматичне перепризначення субсидій

У травні 2026 року органи Пенсійного фонду здійснюють визначення права домогосподарств на отримання житлової субсидії на наступний період — до 30 квітня 2027 року.

У більшості випадків перепризначення відбувається автоматично, без додаткового звернення громадян. Це стосується тих домогосподарств, які вже отримували субсидію раніше і відповідають чинним критеріям.

Водночас існують категорії, яким необхідно повторно подати заяву. Серед них:

орендарі житла, які самостійно сплачують комунальні послуги;

домогосподарства, де фактична кількість проживаючих менша за зареєстровану;

сім’ї з внутрішньо переміщеними особами у разі зміни місця проживання;

отримувачі, які претендують на допомогу на тверде паливо або скраплений газ.

Чому у травні зменшили субсидію та що таке “нульова субсидія”

Після автоматичного перерахунку частина домогосподарств може побачити нульовий розмір субсидії. У ПФУ наголошують, що це не відмова у виплатах.

“Нульова” субсидія означає, що за розрахунками держава не компенсує витрати у неопалювальний період, оскільки вони суттєво зменшуються. Водночас право на субсидію зберігається і може бути переглянуте з початком нового опалювального сезону.

Якщо документи подані у травні–червні, субсидія може бути призначена з початку неопалювального періоду. В інших випадках перепризначення здійснюється автоматично за наявності актуальних даних.

Подати заяву можна кількома способами:

через сервісні центри ПФУ;

у ЦНАПах або через органи місцевого самоврядування;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок або портал Дія;

поштовим відправленням до територіального управління Пенсійного фонду.

Як перевірити нарахування та статус субсидії

Навіть у разі автоматичного перепризначення громадянам рекомендують перевіряти актуальний стан виплат. Це можна зробити в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду, де відображаються:

статус призначення субсидії;

розмір нарахувань;

період, за який здійснено виплату.

У ПФУ наголошують, що субсидії у травні зменшились планово і це не означає втрату права на допомогу. Основним фактором залишається сезонність споживання енергоносіїв та завершення опалювального періоду.

