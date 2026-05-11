Средняя зарплата в Украине продолжает расти, а отдельные сферы экономики демонстрируют рекордные доходы. В то же время разница между регионами остается существенной: если в столице заработки приближаются к 50 тыс. грн, то в отдельных областях показатели едва превышают 21 тыс. грн.

Выросла ли средняя зарплата в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Какова средняя зарплата в Украине в 2026 году

В Украине обновили статистику по размеру средней зарплаты в Украине в 2026 году. По итогам марта средняя зарплата в Украине в 2026 году достигла 30 356 грн. Это свидетельствует о дальнейшем росте оплаты труда на фоне изменений на рынке труда.

Сейчас смотрят

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с февралем показатель увеличился на 7,2%.

Средняя зарплата в Украине в 2026 году: где платят больше всего

Традиционно самую высокую среднюю зарплату в Украине в марте зафиксировали в столице и в Киевской области. В Киеве средний уровень оплаты труда в марте превысил 49 тыс. грн, тогда как в Киевской области показатель почти достиг 30 тыс. грн.

Зато самую низкую среднюю заработную плату в 2026 году зафиксировали в нескольких регионах страны.

В частности:

в Кировоградской области — 21 375 грн;

в Черновицкой области — 21 453 грн.

Какие сферы стали лидерами по уровню зарплат

Наибольшие доходы среди отраслей экономики по-прежнему демонстрирует сфера информационных технологий и телекоммуникаций. В марте средняя зарплата в этой отрасли достигла 85 673 грн.

В то же время меньше всего получали работники сферы образования — в среднем 19 394 грн.

Несмотря на рост средних доходов, проблема невыплаты зарплат в Украине остается актуальной. По состоянию на 1 апреля 2026 года общая задолженность работодателей перед работниками достигла 3,6 млрд грн.

Какими были зарплаты в феврале

Месяцем ранее средняя зарплата в Украине составляла 28 321 грн. Тогда показатель вырос лишь на 1,2% по сравнению с январем.

Как и в марте, самые высокие доходы имели жители Киева и Киевской области — 45 651 грн и 29 077 грн соответственно.

Самые низкие зарплаты тогда также фиксировались в Кировоградской и Черновицкой областях. Средние показатели составляли 20 083 и 20 460 грн соответственно.

Какие отрасли имели самые низкие зарплаты в феврале

В феврале лидером по уровню оплаты труда также оставалась отрасль информации и телекоммуникаций — работники в среднем получали 78 941 грн.

Самые низкие зарплаты на тот момент были в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18 681 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.