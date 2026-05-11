Середня зарплата в Україні продовжує зростати, а окремі сфери економіки показують рекордні доходи. Водночас різниця між регіонами залишається суттєвою, тож поки у столиці заробітки наближаються до 50 тис. грн, в окремих областях показники ледве перевищують 21 тис. грн.

Яка середня зарплата в Україні у 2026 році

В Україні оновили статистику щодо розміру середньої зарплати в України у 2026 році. За підсумками березня середня зарплата в Україні у 2026 році сягнула 30 356 грн. Це свідчить про подальше зростання оплати праці на тлі змін на ринку праці.

За даними Державної служби статистики, у порівнянні з лютим показник збільшився на 7,2%.

Середня зарплата в Україні у 2026: де платять найбільше

Традиційно найвищу середню зарплату в Україні у березні зафіксували у столиці та на Київщині. У Києві середній рівень оплати праці у березні перевищив 49 тис. грн, тоді як у Київській області показник майже досягнув 30 тис. грн.

Натомість найнижчу середню заробітну плату 2026 зафіксували в кількох регіонах країни.

Зокрема:

у Кіровоградській області — 21 375 грн;

у Чернівецькій області — 21 453 грн.

Які сфери стали лідерами за рівнем зарплат

Найбільші доходи серед галузей економіки продовжує демонструвати сфера інформаційних технологій та телекомунікацій. У березні середня зарплата в цій галузі сягнула 85 673 грн.

Водночас найменше отримували працівники освітньої сфери — у середньому 19 394 грн.

Попри зростання середніх доходів, проблема невиплати зарплат в Україні залишається актуальною. Станом на 1 квітня 2026 року загальна заборгованість роботодавців перед працівниками досягла 3,6 млрд грн.

Якими були зарплати у лютому

Місяцем раніше середня зарплата в Україні становила 28 321 грн. Тоді показник зріс лише на 1,2% у порівнянні із січнем.

Як і в березні, найвищі доходи мали жителі Києва та Київської області — 45 651 грн та 29 077 грн відповідно.

Найнижчі зарплати тоді також фіксували у Кіровоградській та Чернівецькій областях. Середні показники становили 20 083 та 20 460 грн відповідно.

Які галузі мали найменші зарплати у лютому

У лютому лідером за рівнем оплати праці також залишалася галузь інформації та телекомунікацій — працівники в середньому отримували 78 941 грн.

Найнижчі зарплати на той момент були у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.

