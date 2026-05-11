Пользователи ПриватБанка массово жаловались на проблемы в работе приложения Приват24.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и корреспонденты Суспильного.

Сбой в работе Приват24: что известно

В понедельник, 11 мая, пользователи начали массово сообщать о проблемах в работе мобильного приложения Приват24.

По словам клиентов банка, приложение не загружалось или работало с перебоями. Также часть пользователей жаловалась на невозможность осуществить денежные переводы и воспользоваться другими сервисами банка.

В пресс-службе банка отметили, что уже работают над решением проблемы.

— Друзья, знаем, что сейчас Приват24 немного подвисает. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение — скоро все будет работать, как всегда, — говорится в сообщении.

Впоследствии в ПриватБанке, что работу сервисов восстановили.

— Сервисы ПриватБанка работают стабильно и бесперебойно. Переводы и платежи — в обычном режиме, — добавили в пресс-службе.

В банке отметили, что сбои в работе приложения случаются, но банк быстро реагирует и устраняет недостатки, чтобы клиенты могли пользоваться сервисом без задержек.

Источник : Суспільне

