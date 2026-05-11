Користувачі ПриватБанку масово скаржилися на проблеми у роботі застосунку Приват24.

Про це повідомляють користувачі соцмереж та кореспонденти Суспільного.

Збій у роботі Приват24: що відомо

У понеділок, 11 травня, користувачі почали масово повідомляти про проблеми у роботі мобільного застосунку Приват24.

За словами клієнтів банку, застосунок не завантажувався або працював з перебоями. Також частина користувачів скаржилася на неможливість здійснити грошові перекази та скористатися іншими сервісами банку.

У пресслужбі банку зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми.

— Друзі, знаємо, що зараз Приват24 трохи підвисає. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди, – йдеться у повідомлення.

Згодом у ПриватБанку, що роботу сервісів відновили.

— Сервіси ПриватБанку працюють стабільно та безперебійно. Перекази й платежі — у звичайному режимі, – додали у пресслужбі.

У банку зазначили, що збої у роботі додатку трапляються, але банк швидко реагує та усуває недоліки, щоб клієнти могли користуватися сервісом без затримок.

Джерело : Суспільне

