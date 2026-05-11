У роботі Приват24 стався збій: що відомо
- У роботі застосунку Приват24 стався збій.
- Користувачі повідомляли про проблеми із входом у сервіс.
Користувачі ПриватБанку масово скаржилися на проблеми у роботі застосунку Приват24.
Про це повідомляють користувачі соцмереж та кореспонденти Суспільного.
У понеділок, 11 травня, користувачі почали масово повідомляти про проблеми у роботі мобільного застосунку Приват24.
За словами клієнтів банку, застосунок не завантажувався або працював з перебоями. Також частина користувачів скаржилася на неможливість здійснити грошові перекази та скористатися іншими сервісами банку.
У пресслужбі банку зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми.
— Друзі, знаємо, що зараз Приват24 трохи підвисає. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди, – йдеться у повідомлення.
Згодом у ПриватБанку, що роботу сервісів відновили.
— Сервіси ПриватБанку працюють стабільно та безперебійно. Перекази й платежі — у звичайному режимі, – додали у пресслужбі.
У банку зазначили, що збої у роботі додатку трапляються, але банк швидко реагує та усуває недоліки, щоб клієнти могли користуватися сервісом без затримок.