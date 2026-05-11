В конце мая в столице будут отмечать День Киева. В 2026 году празднование придется на 31 мая. Накануне этой даты городские власти объявили о выплате единовременной материальной помощи ко Дню города Киева жителям, нуждающимся в социальной поддержке.

Помощь ко Дню Киева 2026: кто и сколько получит

В КГГА сообщили, что единовременные выплаты ко Дню Киева 2026 в рамках городской программы поддержки получат почти 35 тыс. киевлян. На реализацию этих выплат из городского бюджета направят около 30 млн грн.

Размер выплат зависит от категории получателей. Наибольшую помощь в размере 1 500 гривен ко Дню города Киева предоставят людям, имеющим особый социальный или исторический статус.

1 500 грн ко Дню Киева получат:

лица, признанные праведниками Бабьего Яра;

участники обороны Киева в составе народного ополчения осенью 1941 года;

ветераны подпольного и партизанского движения;

родители военнослужащих срочной службы, погибших в мирное время.

Еще часть жителей столицы получит по 1 000 грн. Такие выплаты предусмотрены для репрессированных граждан и членов их семей, подвергшихся принудительному переселению, а также для семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А, дети-сироты и получатели временной помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Кто получит выплаты по 800 грн

Отдельный перечень категорий предусматривает единовременную помощь в размере 800 грн.

В него вошли:

семьи, получающие государственную помощь на детей с инвалидностью;

получатели социальной пенсии на детей;

семьи с тяжелобольными детьми;

опекуны и попечители;

усыновители;

многодетные семьи;

дети, получающие выплаты в связи с потерей кормильца;

семьи, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

В городской администрации уточнили, что если человек одновременно подпадает под несколько категорий, ему начислят только одно пособие — то, где предусмотрена большая сумма.

Также в КГГА обратили внимание, что выплаты не будут осуществляться гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении.

В столице отмечают, что такая финансовая поддержка является частью городской программы социальной помощи и традиционно предоставляется накануне Дня Киева.

Источник : КГГА

