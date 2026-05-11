Выплаты ко Дню Киева 2026: кому начислят 1 500 грн
В конце мая в столице будут отмечать День Киева. В 2026 году празднование придется на 31 мая. Накануне этой даты городские власти объявили о выплате единовременной материальной помощи ко Дню города Киева жителям, нуждающимся в социальной поддержке.
Помощь ко Дню Киева 2026: кто и сколько получит
В КГГА сообщили, что единовременные выплаты ко Дню Киева 2026 в рамках городской программы поддержки получат почти 35 тыс. киевлян. На реализацию этих выплат из городского бюджета направят около 30 млн грн.
Размер выплат зависит от категории получателей. Наибольшую помощь в размере 1 500 гривен ко Дню города Киева предоставят людям, имеющим особый социальный или исторический статус.
1 500 грн ко Дню Киева получат:
- лица, признанные праведниками Бабьего Яра;
- участники обороны Киева в составе народного ополчения осенью 1941 года;
- ветераны подпольного и партизанского движения;
- родители военнослужащих срочной службы, погибших в мирное время.
Еще часть жителей столицы получит по 1 000 грн. Такие выплаты предусмотрены для репрессированных граждан и членов их семей, подвергшихся принудительному переселению, а также для семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А, дети-сироты и получатели временной помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Кто получит выплаты по 800 грн
Отдельный перечень категорий предусматривает единовременную помощь в размере 800 грн.
В него вошли:
- семьи, получающие государственную помощь на детей с инвалидностью;
- получатели социальной пенсии на детей;
- семьи с тяжелобольными детьми;
- опекуны и попечители;
- усыновители;
- многодетные семьи;
- дети, получающие выплаты в связи с потерей кормильца;
- семьи, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.
В городской администрации уточнили, что если человек одновременно подпадает под несколько категорий, ему начислят только одно пособие — то, где предусмотрена большая сумма.
Также в КГГА обратили внимание, что выплаты не будут осуществляться гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении.
В столице отмечают, что такая финансовая поддержка является частью городской программы социальной помощи и традиционно предоставляется накануне Дня Киева.