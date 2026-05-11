Наприкінці травня у столиці відзначатимуть День Києва. У 2026 році святкування припадає на 31 травня. Напередодні цієї дати міська влада оголосила про одноразову матеріальну допомогу до Дня міста Києва для мешканців, які потребують соціальної підтримки.

Допомога до Дня Києва 2026: хто та скільки отримає

У КМДА повідомили, що одноразові виплати до Дня Києва 2026 в межах міської програми підтримки отримають майже 35 тис. киян. На реалізацію цих виплат із міського бюджету спрямують близько 30 млн грн.

Розмір виплат залежить від категорії отримувачів. Найбільшу допомогу у розмірі 1 500 гривень до Дня міста Києва нададуть людям, які мають особливий соціальний або історичний статус.

1 500 грн до Дня Києва, хто отримає:

особи, визнані праведниками Бабиного Яру;

учасники оборони Києва у складі народного ополчення восени 1941 року;

ветерани підпільного та партизанського руху;

батьки військовослужбовців строкової служби, які загинули у мирний час.

Ще частина мешканців столиці отримає по 1 000 грн. Такі виплати передбачені для репресованих громадян і членів їхніх родин, які зазнали примусового переселення, а також для сімей, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А, дітей-сиріт та одержувачів тимчасової допомоги дітям без батьківського піклування.

Хто отримає виплати по 800 грн

Окремий перелік категорій передбачає одноразову допомогу у розмірі 800 грн.

До нього увійшли:

родини, які отримують державну допомогу на дітей з інвалідністю;

одержувачі соціальної пенсії на дітей;

сім’ї з важкохворими дітьми;

опікуни та піклувальники;

усиновлювачі;

багатодітні сім’ї;

діти, які отримують виплати через втрату годувальника;

родини, де один із батьків ухиляється від сплати аліментів.

У міській адміністрації уточнили, що якщо людина одночасно підпадає під кілька категорій, їй нарахують лише одну допомогу — ту, де передбачена більша сума.

Також у КМДА звернули увагу, що виплати не здійснюватимуть громадянам, які перебувають на повному державному забезпеченні.

У столиці зазначають, що така фінансова підтримка є частиною міської програми соціальної допомоги та традиційно надається напередодні Дня Києва.

Джерело : КМДА

