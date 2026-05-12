Социальные выплаты остаются важной составляющей поддержки граждан, особенно тех, кто нуждается в государственной помощи. Такие выплаты помогают гражданам сохранять жизненный уровень, получать необходимую медицинскую помощь и социальную поддержку.

Почему задерживают социальные выплаты в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему задерживают социальные выплаты 2026

В Украине есть резерв средств, который позволяет своевременно осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные в действующем бюджете. Но дело в том, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам. Это связано с военными действиями в стране.

Сейчас смотрят

Сейчас существует очередность расходов. Например, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, то сначала оплачивается он, а уже потом все остальные. То есть есть определенная приоритетность.

Было ли финансирование социальных выплат

Все социальные расходы в 2026 году заложены в госбюджет Украины. Но в первую очередь казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные.

В ПФУ сообщили, что по состоянию на 11 мая профинансировано:

32,4 млрд грн — на выплату пенсий. Из этой суммы 5,4 млрд грн профинансировано через АО Укрпочта, еще 27,0 млрд грн — через уполномоченные банки;

3,3 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;

2,0 млрд грн — на страховые выплаты, из которых 0,7 млрд грн направили на оплату больничных;

6,4 млрд грн — на социальные пособия и другие виды выплат.

Также в течение мая органы Пенсионного фонда Украины уже оказали 512,3 тысячи услуг гражданам, обратившимся за помощью или консультациями.

Если задержка социальных выплат длительная (до нескольких месяцев), человеку необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545, и специалисты разберутся в ситуации в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой в начислениях.

Также стоит обращаться в ПФУ по номерам 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Почему не получили субсидию в мае

В настоящее время жилищная субсидия выплачивается государством в денежной форме — средства поступают получателю, а уже после этого человек самостоятельно оплачивает коммунальные услуги.

Однако в мае 2026 года многие украинцы заметили, что суммы выплат стали значительно меньше. В Пенсионном фонде объясняют, что это связано не с задержкой субсидий, а прежде всего с завершением отопительного сезона.

Дело в том, что в мае гражданам начисляют субсидию за апрель. Именно в апреле в большинстве регионов Украины уже завершился отопительный сезон, поэтому расходы домохозяйств на коммунальные услуги существенно сократились. Соответственно, уменьшился и размер государственной помощи.

Кроме того, в мае Пенсионный фонд проводит ежегодный перерасчет жилищных субсидий на новый период — до 30 апреля 2027 года. Для большинства домохозяйств переназначение произойдет автоматически, без необходимости повторного обращения.

Поэтому если люди увидели меньшую сумму или вообще не получили средств, это не всегда означает задержку выплат. Причиной может быть именно уменьшение начислений после завершения отопительного сезона или так называемая “нулевая субсидия”.

“Нулевая субсидия” означает, что право на получение помощи у человека остается, однако в неотопительный период государство фактически не компенсирует расходы из-за их незначительного размера. То есть субсидия формально назначена, но сумма выплаты может составлять ноль гривен. С началом нового отопительного сезона размер помощи могут пересмотреть повторно.

В то же время отдельным категориям граждан субсидию на новый период назначают только после подачи заявления. Это касается арендаторов жилья, домохозяйств, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано, семей с ВПЛ в случае смены места проживания, а также тех, кто оформляет помощь на твердое топливо или сжиженный газ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.