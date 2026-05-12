Соціальні виплати залишаються важливою складовою підтримки громадян, особливо тих, хто потребує державної допомоги. Такі виплати допомагають громадянам зберігати життєвий рівень, отримувати необхідну медичну допомогу та соціальну підтримку.

Чому затримують соціальні виплати 2026

В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті. Але річ у тім, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам. Це пов’язано з воєнними діями в країні.

Наразі існує черговість видатків. Наприклад, якщо на момент соціальних виплат в казначейство надходить рахунок від Міністерства оборони, то спочатку сплачується він, а вже потім всі інші. Тобто є певна пріоритетність.

Чи було фінансування соціальних виплат

Усі соціальні видатки у 2026 році закладені у держбюджет України. Але насамперед казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні.

У ПФУ відзвітували, що станом на 11 травня профінансовані:

32,4 млрд грн — на виплату пенсій. Із цієї суми 5,4 млрд грн профінансовано через АТ Укрпошта, ще 27,0 млрд грн — через уповноважені банки;

3,3 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

2,0 млрд грн — на страхові виплати, з яких 0,7 млрд грн спрямували на оплату лікарняних;

6,4 млрд грн — на соціальні допомоги та інші види виплат.

Також упродовж травня органи Пенсійного фонду України вже надали 512,3 тисячі послуг громадянам, які звернулися за допомогою чи консультаціями.

Якщо затримка соціальних виплат довготривала (до кількох місяців), людині необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 1545, й фахівці розберуться у ситуації в індивідуальному порядку. Можливо, сталася помилка або збій у нарахуваннях.

Також варто звертатися у ПФУ за номерами 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Чому не оримали субсидію у травні

Наразі житлова субсидія виплачується державою у грошовій формі — кошти надходять отримувачу, а вже після цього людина самостійно сплачує комунальні послуги.

Однак у травні 2026 року багато українців помітили, що суми виплат стали значно меншими. У Пенсійному фонді пояснюють, що це пов’язано не із затримкою субсидій, а насамперед із завершенням опалювального сезону.

Річ у тім, що у травні громадянам нараховують субсидію за квітень. Саме у квітні в більшості регіонів України вже завершився опалювальний сезон, тому витрати домогосподарств на комунальні послуги суттєво зменшилися. Відповідно, зменшився і розмір державної допомоги.

Крім того, у травні Пенсійний фонд проводить щорічний перерахунок житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2027 року. Для більшості домогосподарств перепризначення відбудеться автоматично, без необхідності повторного звернення.

Тож якщо люди побачили меншу суму або взагалі не отримали коштів, це не завжди означає затримку виплат. Причиною може бути саме зменшення нарахувань після завершення опалювального сезону або так звана “нульова субсидія”.

“Нульова субсидія” означає, що право на отримання допомоги у людини залишається, однак у неопалювальний період держава фактично не компенсує витрати через їх незначний розмір. Тобто субсидія формально призначена, але сума виплати може становити нуль гривень. Із початком нового опалювального сезону розмір допомоги можуть переглянути повторно.

Водночас окремим категоріям громадян субсидію на новий період призначають лише після подання заяви. Це стосується орендарів житла, домогосподарств, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, сімей із ВПО у разі зміни місця проживання, а також тих, хто оформлює допомогу на тверде паливо чи скраплений газ.

