Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальну програму Національний кешбек, яка підтримує українських виробників і стимулює купівлю вітчизняних товарів. Згідно з постановою №559 від 29 квітня, дія проєкту офіційно продовжена до 30 квітня 2028 року.

Уряд відмовився від попереднього сценарію завершення програми у 2026 році, зберігши її як один із інструментів підтримки економіки під час воєнного стану.

Нові строки дії Національного кешбеку та автоматичне продовження участі

Оновлений етап програми Національного кешбеку працюватиме щонайменше до 30 квітня 2028-го. При цьому активне нарахування кешбеку планують завершити у березні 2028 року.

Для громадян і бізнесу участь у програмі не потребуватиме повторної реєстрації, адже статус продовжується автоматично. Водночас продавці зможуть вийти з системи за власним рішенням, а споживачі мають право у будь-який момент закрити спеціальний рахунок через банк.

Як змінюються правила нарахування кешбеку

З 2026 року оновлюється сама логіка виплат у межах програми Зроблено в Україні. Розмір компенсації тепер напряму залежить від частки імпортних компонентів у товарі:

5% повернення — для продукції з імпортною складовою до 35%;

15% — для товарів, де частка імпорту перевищує 35%.

Ліміти виплат і правила використання коштів

Система зберігає жорсткі фінансові обмеження. Мінімальне щомісячне нарахування становить 2 гривні, максимальне — 3000 грн на одну людину.

Накопичені кошти не можна зняти готівкою. Витратити їх дозволяється виключно безготівково — на українські товари, ліки, продукти, комунальні послуги, книги або благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Кешбек за квітень: коли буде виплата

У Міністерстві економіки України уточнили, коли українцям надійдуть виплати у межах програми Національний кешбек за покупки, зроблені у квітні.

За інформацією відомства, кошти за квітневі покупки почнуть надходити наприкінці травня. Водночас українців попередили, що використати ці гроші потрібно до 30 червня, адже після завершення цього терміну невитрачені залишки автоматично повернуться до держбюджету.

У міністерстві пояснили, що виплати за покупки, здійснені у травні, громадяни отримають уже в липні. Саме ці нарахування стануть частиною нового етапу роботи програми, який стартує з 1 липня.

Надалі механізм виплат залишиться звичним для учасників програми — кешбек за покупки нараховуватимуть після 20 числа кожного наступного місяця за попередній розрахунковий період.

Фінансування у 2026–2027 роках і бюджетні ризики

Окремо уряд прописав залежність програми від бюджетних можливостей. Виплати за грудень 2026 та грудень 2027 року здійснюватимуться лише за умови достатнього фінансування державного бюджету.

Якщо ресурсів не вистачить, нарахування можуть бути припинені з 1 січня наступного року без компенсації невиплачених сум за попередній грудень. Це фактично робить програму чутливою до стану держфінансів у кожному бюджетному періоді.

