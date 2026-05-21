Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості: покрокова інструкція
Внаслідок війни велика кількість українців припинили працювати. Якщо ви залишилися без роботи, а нову швидку знайти не вдалося, то можна стати на облік в центр зайнятості й отримувати тимчасові виплати по безробіттю.
Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості 2026 – читайте в матеріалі.
Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості: інструкція
Для перевірки коштів скористуйтеся покроковим гайдом:
- Зайдіть на сайт Державної служби зайнятості (ДСЗ);
- Перейдіть в особистий кабінет. В ньому введіть логін і пароль (або зареєструйтесь, використовуючи кваліфікований електронний підпис);
- Оберіть категорію Нарахування та виплати;
- Подивіться, чи нараховані вам кошти.
Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості за номером телефону
Якщо ви з якихось причин не можете зайти на сайт центру зайнятості, можна зателефонувати на гарячу лінію ДСЗ — 0 800 600 288.
Вам потрібно буде назвати таку інформацію про себе:
- в якому центрі зайнятості ви реєструвалися на виплати;
- ваше прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- номер облікової картки платника податку (за можливості).
Нагадуємо, що під час дії воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму встановленої на 1 січня відповідного року мінімальної зарплати. У 2026 році ця сума становить — 8 647 грн.
До початку війни сума виплат по безробіттю обмежувалась чотирикратним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, так у 2021 році вона дорівнювала – 9 080 грн.