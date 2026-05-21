Внаслідок війни велика кількість українців припинили працювати. Якщо ви залишилися без роботи, а нову швидку знайти не вдалося, то можна стати на облік в центр зайнятості й отримувати тимчасові виплати по безробіттю.

Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості: інструкція

Для перевірки коштів скористуйтеся покроковим гайдом:

Зайдіть на сайт Державної служби зайнятості (ДСЗ); Перейдіть в особистий кабінет. В ньому введіть логін і пароль (або зареєструйтесь, використовуючи кваліфікований електронний підпис); Оберіть категорію Нарахування та виплати; Подивіться, чи нараховані вам кошти.

Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості за номером телефону

Якщо ви з якихось причин не можете зайти на сайт центру зайнятості, можна зателефонувати на гарячу лінію ДСЗ — 0 800 600 288.

Вам потрібно буде назвати таку інформацію про себе:

в якому центрі зайнятості ви реєструвалися на виплати;

ваше прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

номер облікової картки платника податку (за можливості).

Нагадуємо, що під час дії воєнного стану виплати по безробіттю не можуть перевищувати суму встановленої на 1 січня відповідного року мінімальної зарплати. У 2026 році ця сума становить — 8 647 грн.

До початку війни сума виплат по безробіттю обмежувалась чотирикратним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, так у 2021 році вона дорівнювала – 9 080 грн.

