Украина получила первый транш в размере $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Первый транш МВФ: что известно

По словам главы правительства, полученные $1,5 млрд будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета и обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

Общий объем новой четырехлетней программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) составляет $8,1 млрд.

Свириденко подчеркнула, что с начала полномасштабной войны Украина уже привлекла в госбюджет $14,9 млрд финансовой поддержки от МВФ.

— Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию, — отметила премьер.

Совет директоров Международного валютного фонда ранее утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд.

Программа является частью более широкой финансовой рамки, которая предусматривает покрытие прогнозного дефицита госбюджета в объеме $136,5 млрд в течение четырех лет.

По словам Свириденко, сотрудничество с МВФ является “якорным” для всей международной финансовой поддержки Украины, включая финансирование от Европейского Союза, стран G7 и других международных партнеров.

