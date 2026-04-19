Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд (МВФ) с пониманием отнёсся к чувствительности вопроса относительно введения налога на добавленную стоимость для физических лиц — предпринимателей.

Свириденко о решении МВФ относительно НДС для ФОП

Как отметила глава правительства, международные партнёры согласились, что эта тема является слишком “сенситивной как для общества, так и для парламента, и не является конструктивной идеей”.

— Во время весенних встреч в Вашингтоне мы проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнёрами. Будем и дальше работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год, — написала Свириденко.

Ранее МВФ согласился отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объёмом $8,1 млрд.

Речь идёт о требованиях относительно введения НДС для ФОП, пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и сохранения военного сбора.

В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривал обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями с годовым доходом более 1 млн грн.

После негативной реакции Минфин начал прорабатывать смягчённую версию документа. Она предусматривала повышение порога до 2 млн грн или 4 млн грн в год.

15 марта постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано выразила обеспокоенность относительно способности Украины получить оставшееся финансирование из пакета на $8,1 млрд из-за задержек в принятии необходимых решений в парламенте.

