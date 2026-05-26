Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №12360 щодо запровадження ключових показників ефективності (KPI) для Державної митної служби.

Документ, серед іншого, передбачає внесення змін до Митного кодексу України щодо запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на посилки вартістю до €150.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 26 травня.

Зараз дивляться

Рада не проголосувала за ПДВ на посилки вартістю до €150

За ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому проголосували 127 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

За повторне друге читання віддали голоси 222 парламентарі.

Жодна з 11 правок до законопроєкту також не набрала необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів.

Раніше профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити до другого читання законопроєкт №12360 щодо встановлення ключових показників ефективності для митних органів.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, ухвалення документа дозволило б запровадити щорічну оцінку результативності митниці відповідно до механізмів Всесвітньої митної організації.

Запровадження ПДВ на посилки вартістю до €150 євро було одним із бенчмарків програми фінансування України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який держава мала виконати до березня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.