Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 2,5% замість раніше очікуваних 5%.

ВВП України у 2026 році

Про це йдеться у звіті Регіональні економічні перспективи (REP), оприлюдненому вранці у четвер.

– У попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної реконструкції, що дозволило прогнозувати зростання на 5,0% у 2026 році, – зазначив банк.

Згідно з новими оцінками, за умови, що війна триватиме протягом 2026 року, економіка України зросте на 2,5% цього року, а у 2027 році – до 4,0%.

Зараз дивляться

У ЄБРР наголосили, що, попри війну Росії проти України, країні вдається зберігати макроекономічну стабільність.

Зростання реального ВВП, яке було повільним на початку минулого року, прискорилося до 3,0% наприкінці 2025 року, що забезпечило річний показник на рівні 2,0%.

За даними банку, у третьому кварталі економіка зросла на 2,1% у річному вимірі, а в четвертому – на 3,0%, порівняно з 0,8% у першому півріччі.

У звіті також зазначається, що укладання мирної угоди на початку 2026 року могло б суттєво покращити економічні перспективи.

Водночас дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість аграрного виробництва залишаються ключовими короткостроковими ризиками для економіки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня CCC, вивівши його зі статусу обмеженого дефолту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.