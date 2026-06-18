В Україні зафіксували рекордний дефіцит робочої сили – 69% підприємств назвали брак працівників головною проблемою бізнесу під час війни.

Про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Дефіцит кадрів в Україні: деталі

Зазначається, що дослідження проводили серед 469 промислових підприємств.

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– У нас упродовж кількох місяців перешкода “брак робочої сили” б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів, – розповіли у ІЕД агентству Інтерфакс-Україна.

Несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників зафіксували у травні, коли частка підприємств, для яких було важче знайти працівників, впала із 62,3% до 60,6%.

Зауважується, що некваліфікованих працівників наразі знайти ще важче, ніж кваліфікованих. Серед опитаних у травні це 38,4% підприємств, у квітні – 34,3%.

Український бізнес продовжує працювати в умовах високої невизначеності: лише 2,4% підприємств планують збільшення зайнятості у найближчі три місяці, тоді як 5,1% готуються до вимушених відпусток працівників.

Серед головних перешкод для бізнесу друге місце займає зростання цін на сировину, матеріали та товари. У травні цей показник знизився з 56% до 49%, але залишається одним із ключових факторів тиску на підприємства.

Третьою за значущістю перешкодою залишається небезпека працювати. Її відзначили 44% бізнесів проти 46% у квітні. Найчастіше про цю проблему говорять середні та великі підприємства – 48% і 47% відповідно, оскільки вони частіше стають потенційними цілями атак.

У регіональному розрізі проблема безпеки залишається найгострішою у прифронтових і центральних областях України. Понад 80% підприємств у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вважають її суттєвою перешкодою для роботи. На заході країни ситуація менш напружена, за винятком Рівненської області.

Водночас бізнес фіксує зміни в інших факторах. Перешкода “зменшення попиту на продукцію та послуги” зросла з 26% до 38%, а логістичні труднощі – з 24% до 30%, що свідчить про ускладнення внутрішніх перевезень.

Інші фактори залишаються стабільними. Корупція та тиск з боку контролюючих органів залишаються на низькому рівні – 7% і 3% відповідно. Перебої з електропостачанням також втратили гостроту: у травні їх відзначили 20% підприємств.

Попри це, у квітні 31% бізнесів тимчасово зупиняли роботу через відключення електроенергії, хоча переважно на короткий час. Водночас 41% підприємств працювали безперервно, а ще 28% уже не стикалися з відключеннями.

Середні втрати робочого часу становили 4%, найбільше – у мікро- та малих підприємств (57%). За галузями найбільший вплив зафіксовано у хімічній промисловості (6%), а за регіонами – у Києві (13%) та Сумській області (9%).

Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними. У травні 64% підприємств дали нейтральну оцінку, 25% – негативну, і лише 6% – позитивну, що зберігає розрив між оцінками з 2023 року.

Нагадаємо, ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України до 2,5% через війну. Дефіцит енергії, нестача робочої сили та слабкий агросектор залишаються основними ризиками.

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