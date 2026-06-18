Верховна Рада не підтримала сім блокуючих постанов, які передбачали скасування результатів голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт №15224 щодо внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, повідомили у Верховній Раді.

Верховна Рада розблокувала кошти ЄС для оборони

Таким чином парламент розблокував процедуру підписання закону та його подальше набрання чинності.

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Законопроєкт, ухвалений Верховною Радою 10 червня, передбачає збільшення фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Євросоюзу.

Під час позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 18 червня, жодна із семи постанов про скасування закону не отримала необхідної підтримки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для ухвалення потрібно було щонайменше 226 голосів, однак кожна з постанов набрала від 18 до 24 голосів.

Блокуючі законопроєкти ініціювали:

Анна Скороход (Європейська солідарність);

Ірина Геращенко (співголова фракції Європейська солідарність);

Артур Герасимов (співголова фракції Європейська солідарність);

Ніна Южаніна (Європейська солідарність);

Марія Юнова, (Європейська солідарність);

Іванна Климпуш-Цінцадзе (Європейська солідарність);

Софія Федина (Європейська солідарність).

Автори постанов заявляли, що кошти, які планується спрямувати до резервного фонду, уряд зможе використовувати без чіткого цільового призначення.

Також вони звернули увагу на питання грошового забезпечення військовослужбовців, наголосивши, що на ці потреби коштів немає.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що скасування закону могло спричинити затримку надходження фінансової допомоги від ЄС.

За його словами, це могло негативно вплинути на забезпечення потреб Сил оборони.

Зокрема на підтримання високих темпів ураження противника ракетними та безпілотними системами на середніх і дальніх дистанціях, а також призвести до призупинення Міністерством оборони контрактування окремих видів озброєння та військової техніки через відсутність відповідних бюджетних призначень.

Стефанчук підписав закон одразу після голосування. Далі він буде переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон про збільшення видатків на оборону: що відомо

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому. За його ухвалення проголосували 242 народні депутати.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, яке планується профінансувати переважно за рахунок Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу.

Закон було ухвалено з урахуванням попереднього розподілу понад 1,3 млрд грн із резервного фонду.

Зокрема, 559,1 млн грн передбачено для апарату Міненерго, 127,5 млн грн – на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн – для Держенергонагляду, а 599,1 млн грн – для Державного агентства з управління зоною відчуження, з яких 525,1 млн грн спрямують на об’єкт “Укриття”.

Також підтримано виділення 95 млн грн для апарату Національного комітету спорту інвалідів, 1,4 млрд грн – на виплати співробітникам Служби судової охорони, а також проведення розрахунку заробітних плат у НАБУ на основі прожиткового мінімуму в розмірі 3328 грн замість 3028 грн без зміни загального обсягу видатків бюро.

За словами глави уряду Юлії Свириденко, після внесення змін загальний обсяг видатків на безпеку та оборону сягне рекордних 4,4 трлн грн.

Із цієї суми 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців.

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