Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Документ визначає основні показники економічного розвитку країни на найближчі три роки, зокрема прогнозований курс гривні до долара США.

Втім, саме валютний прогноз у документі викликав неоднозначну реакцію серед економістів. Адже йдеться про період, коли ситуація залежатиме від варіантів завершення війни, міжнародної допомоги та відновлення країни.

Факти ICTV розпитали економістів, що буде з доларом після війни, наскільки реалістичним є прогноз уряду на три роки та які фактори можуть впливати на курс гривні.

Зараз дивляться

Який курс долара заклали у бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

У бюджетній декларації уряд передбачив поступове послаблення гривні щодо долара протягом кількох років.

За прогнозом Кабміну, середньорічний обмінний курс гривні становитиме:

у 2027 році — 47,1 грн за $1;

у 2028 році — 49,1 грн за $1;

у 2029 році — 50,7 грн за $1.

Водночас прогнозований курс на кінець року буде таким:

у 2027 році — 48,3 грн за $1;

у 2028 році — 50,1 грн за $1;

у 2029 році — 51,5 грн за $1.

Скільки коштуватиме долар після війни: чи реальний курс у 51,5 грн у 2029 році

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Фактів ICTV розповів, що довгострокові валютні прогнози зараз мають значну частку невизначеності.

— Бюджетна декларація розрахована на три роки, однак найбільш точним зазвичай є прогноз лише на перший рік. Далі багато залежить від факторів, які неможливо передбачити заздалегідь, — зазначив Пендзин.

Експерт пояснив, що зараз курс гривні напряму залежить від міжнародного фінансування та валютних надходжень.

Зараз основним продавцем валюти на ринку фактично залишається Національний банк України. Водночас, за словами економіста, неможливо точно спрогнозувати, яким буде рівень підтримки партнерів у 2028 чи 2029 роках.

Він наводить приклад 2022 року, коли через нестачу міжнародного фінансування Україна була змушена використовувати інші механізми підтримки бюджету. Тоді курс долара різко змінився з близько 24 грн до 37 грн, а гривня девальвувала.

— Прогноз на 2029 рік може бути далеким від реальності, адже невідомо, якою буде ситуація з валютними резервами, економікою та зовнішньою допомогою, — попередив економіст.

Пендзин звернув увагу, що у документі є примітка і цей прогноз на три роки враховує суттєве покращення безпекової ситуації з 2027 року. Експерт зазначив, що Кабмін дає прогноз після 2027 року уже з урахуванням завершення війни.

Що буде з курсом долара після війни: чи може гривня зміцнитися

За словами економістів, завершення війни саме по собі не означає автоматичного падіння курсу долара або ж різкого зміцнення гривні.

Економіст та інвестиційний аналітик Сергій Фурса зазначив у розмові на YouTube, що прогнозувати курс долара на 2028-2029 роки вже зараз, можна вважати футуризмом. Він пояснює, що уряд був змушений закласти такі розрахунки, оскільки бюджетна декларація подається на кілька років наперед.

За його словами, багато залежатиме від того, коли саме завершиться війна. Якщо це станеться у найближчій перспективі, економічна ситуація буде значно кращою, ніж у випадку затяжного конфлікту.

Фурса прогнозує, що до кінця 2026 року курс долара може становити приблизно 45,5-46 грн. За його оцінкою, рух навіть протягом року від 46 до 51 грн за долар означає близько 10% девальвації гривні, що виглядає досить реалістично.

Економіст додає, що зазвичай щорічне послаблення гривні становить приблизно 5-8%, тому такий сценарій не виглядає надзвичайним.

Чи відпустить Нацбанк курс долара після війни

Одним із головних питань залишається, чи відмовиться Національний банк від політики керованої гнучкості курсу після завершення бойових дій.

За словами Сергія Фурси, навіть після завершення війни не варто очікувати, що Нацбанк одразу повністю відмовиться від контролю за валютним ринком.

Аналітик зазначає, що певна зміна політики вже відбувається і це можна побачити за більшими коливаннями курсу, хоча НБУ продовжує впливати на ситуацію.

Після війни на курс гривні впливатиме одразу кілька факторів:

повернення людей в Україну,

темпи відновлення економіки,

євроінтеграція,

ситуація на ринку праці.

Від чого залежатиме курс долара після війни

Одним із ключових факторів стане кількість людей, які повернуться в Україну. Як пояснює Сергій Фурса, різниця буде суттєвою залежно від того, чи повернуться сотні тисяч людей, чи мільйони.

Якщо після війни в країну повернеться багато громадян, це збільшить пропозицію робочої сили та зможе підтримати економіку.

Але, якщо людей повернеться мало, а відновлення буде швидким, підприємства можуть зіткнутися з дефіцитом працівників. Тоді бізнес буде змушений підвищувати зарплати, що може створити додатковий тиск на ціни та інфляцію.

Ще одним фактором стане можлива євроінтеграція України. За словами Фурси, у багатьох країнах після вступу до Європейського Союзу національні валюти зміцнювалися.

Однак, чи буде подібний сценарій в Україні, залежатиме від умов завершення війни.

Чи впаде долар після закінчення війни

Економісти не прогнозують різкого падіння долара одразу після завершення війни. На курс впливатиме комплекс факторів, серед яких обсяг міжнародної допомоги, швидкість відновлення економіки, повернення людей, інвестиції та рішення Національного банку.

Тому нинішній прогноз уряду щодо курсу близько 51,5 грн за долар у 2029 році варто сприймати як один із можливих сценаріїв розвитку економіки.

Фактичний курс після завершення війни залежатиме від того, на яких умовах Україна завершить бойові дії та наскільки швидко зможе перейти до відновлення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.