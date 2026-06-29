До 1 июля осталось несколько дней. Именно с этой даты на автозаправках начнут продавать бензин по новому стандарту Е10. В нем будет до 10% биоэтанола, то есть спирта растительного происхождения.

Для водителей главный вопрос сейчас, изменится ли цена топлива. Многие ожидают, что бензин со спиртом подешевеет, ведь биоэтанол производят в Украине, а его добавление позволяет частично заменить привычные компоненты бензина.

Подешевеет ли бензин после того, как его начнут смешивать со спиртом, читайте в нашем материале.

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Бензин со спиртом: будет ли дешевле новое топливо

Сам факт добавления биоэтанола не означает, что бензин станет дешевле на заправках. По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, первоначально новый стандарт даже может несколько увеличить себестоимость топлива. Речь идет примерно о 50-70 копеек на литре.

Это связано с тем, что производителям придется перестроить процессы под новый состав бензина. Однако такой рост будет минимальным, менее 1% от нынешней цены.

Однако в будущем ситуация может измениться. Когда рынок полностью перейдет на Е10, дополнительные издержки могут исчезнуть.

Почему бензин после смешивания со спиртом не станет дешевле

Главная причина перехода на бензин Е10, не понижение цены, а изменение правил работы топливного рынка.

Ранее для Украины европейские производители отдельно производили бензин Е5, поскольку во многих странах ЕС уже использовали топливо с большим содержанием биоэтанола.

Поэтому приходилось организовывать отдельные поставки, использовать дополнительные резервуары и тратить больше средств на логистику.

После перехода Украины на Е10 потребность в производстве отдельного бензина для украинского рынка исчезнет. Это может упростить поставки топлива и уменьшить часть расхода.

Именно поэтому эксперты говорят не о мгновенном удешевлении бензина, а о том, что новые правила могут помочь избежать лишних затрат в будущем.

В Украине есть сети, продающие бензин с биоэтанолом. В некоторых случаях такое топливо стоит не дороже обычного бензина, а иногда даже дешевле.

Причина в том, что биоэтанол производится внутри страны, поэтому нет необходимости тратиться на его импорт и перевозку.

Однако будет ли дешевле бензин со спиртом, будет зависеть не только от стоимости этанола. Окончательная цена продукта зависит не только от бензина. На него влияют стоимость нефти, курс валют, налоги и ситуация на мировом топливном рынке.

Поэтому подешевеет ли стоимость бензина, разбавленного спиртом, однозначно сказать нельзя. Сам переход на Е10 не гарантирует понижения цены.

Безопасно ли заправлять автомобиль бензином Е10

Сергей Куюн считает, что для большинства современных автомобилей топливо с содержанием биоэтанола до 10% безопасно.

Большинство машин, выпущенных после 2000 года, рассчитаны на использование такого бензина. Фактически меняется только состав горючего, но его основные свойства остаются прежними.

Проблемы могут возникнуть только у некоторых подержанных автомобилей, не приспособленных к бензину с повышенным содержанием спиртовых добавок.

Что увидят водители на заправках после 1 июля

После перехода на новый стандарт маркировка бензина, вероятно, не изменится. Водители и дальше будут видеть привычные обозначения А-95 или А-98, но на колонках может появиться информация о соответствии горючего стандартам Е10.

То есть для большинства автовладельцев изменения будут почти незаметными, ведь они будут просто получать бензин с другим составом.

Следовательно, бензин со спиртом не станет дешевле сразу после 1 июля. Скорее всего, цены останутся примерно на том же уровне, а главный эффект от нового стандарта будет не в снижении стоимости, а в упрощении поставки топлива и переходе Украины на европейские правила.

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